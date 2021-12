Ebay Kleinanzeigen: Genial! Auf diese Corona-Marktlücke ist noch niemand gekommen

Fast jeder war wohl schon mal auf der Internet-Seite von Ebay Kleinanzeigen.

Immerhin wird auf der Plattform fast alles angeboten. Nun ist ein User auf eine interessante Idee gekommen, wie er mit den aktuellen Corona-Maßnahmen etwas Geld verdienen kann. Seine Service bietet er über Ebay Kleinanzeigen an.

Ebay Kleinanzeigen: Ein Nutzer hatte eine geniale Idee. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Rüdiger Wölk

Ebay Kleinanzeigen: User hat Corona-Marktlücke entdeckt

Wer nach gebrauchten und günstigen Gegenständen sucht, der schaut oft auf Ebay Kleinanzeigen vorbei. Immerhin wird auf der Internetplattform fast alles angeboten: vom Boot, über Wohnungen bis zu Dienstleistungen lässt sich einiges finden.

Das ist Ebay Kleinanzeigen:

wurde 2005 unter dem Namen Kijiji gegründet

2009 änderte das Portal seinen Namen in Ebay Kleinanzeigen

Es handelt sich um einen regionalen Anzeigenmarkt

das Portal finanziert sich über integrierte Werbung und durch Einnahmen aus Inseraten

Ein Nutzer möchte sich jetzt die aktuellen Corona-Maßnahmen zu Nutze machen, und dank ihnen ein paar Euro verdienen. Ans Licht gekommen ist das Ganze durch einen Facebook-Post von „Best of Kleinanzeigen“.

Ebay Kleinanzeigen: Nutzer bietet diesen Service für Ungeimfte an

Seinen Post versah der findige Nutzer mit dem Titel: „Shoppen für Ungeimpfte“. 25 Euro möchte er dafür bekommen. „Ich biete allen Ungeimpften meine Dienste an. Wir treffen uns vor dem Shop deiner Wahl und du sagst mir, was du haben möchtest“, heißt es in der Beschreibung der Anzeige. Der Anbieter würde dann in den Landen gehen und das Gewünschte kaufen. „Denn ich bin geimpft.“ Man könne auch gerne eine Tour zu mehreren Shops machen.

Gar keine schlechte Idee. Immerhin dürfen aktuell wegen der Corona-Maßnahmen nur Geimpfte und Genesene im Einzelhandel shoppen. Ungeimpften bleibt da oft nur der Weg über das Internet.

Die Idee kommt auf Facebook sehr gut an. „Also ganz im Ernst, auch wenn’s echt traurig ist, die Idee ist schon echt genial. Musste erstmal drauf kommen“, kommentiert eine Frau. Viele andere stimmen ihr zu. (gb)