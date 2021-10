Ebay Kleinanzeigen: Nutzer sehen altes Ölgemälde – und können sich fiese Witze nicht verkneifen

Auf Ebay Kleinanzeigen werden die unterschiedlichsten Dinge angeboten. Von gebrauchten Möbeln über Autos bis zu Wohnungen kann man auf der Plattform alles finden.

Nun wurde auf Ebay Kleinanzeigen ein Ölgemälde zum Kauf angeboten. Doch einige Nutzer konnten sich fiese Witze einfach nicht verkneifen.

Ebay Kleinanzeigen. (Symbolfoto) Foto: imago stock&people gmbh

Ebay Kleinanzeigen: Nutzer sehen altes Ölgemälde – fiese Witze

Wer auf der Suche nach Produkten ist und nicht viel Geld ausgeben möchte, der schaut oft bei Ebay Kleinanzeigen vorbei. Immerhin findet man auf der Plattform fast alles und viele Produkte werden für kleines Geld angeboten oder teilweise sogar verschenkt.

---------------

Das ist Ebay Kleinanzeigen:

wurde 2005 unter dem Namen Kijiji gegründet

2009 änderte das Portal seinen Namen in Ebay Kleinanzeigen

Es handelt sich um einen regionalen Anzeigenmarkt

das Portal finanziert sich über integrierte Werbung und durch Einnahmen aus Inseraten

---------------

In diesem Fall ging es jedoch um ein Ölgemälde, welches keineswegs verschenkt werden sollte. Stolze 1000 Euro wollte der Besitzer für das gute Stück haben. Doch es war nicht der Preis, der für Lacher unter den Nutzern sorgte.

Ebay Kleinanzeigen: Nutzer werden kreativ

Das Gemälde hat es wegen seines Titels sogar zu „Best of Ebay Kleinanzeigen“ geschafft. Dieser lautet nämlich „Verkaufe Ölgemälde 'Stromrechnung'“. Auf dem Gemälde sind eine Frau und ein kleines Kind zu sehen. Die Frau sitzt auf einer Bank, hat einen Zettel in der Hand und sieht sehr niedergeschlagen aus. Ihren Kopf stützt sie an einer Wand ab. Das kleine Mädchen hält ihren Arm und guckt sie an.

---------------

---------------

Auch wenn der Name des Gemäldes sicherlich nicht „Stromrechnung“ ist, kommt die Kreation des Verkäufers gut an. Die Nutzer werden ebenfalls kreativ und denken sich weitere fiese Namen aus. „Einladung zur Elternpflegschaftssitzung“ oder „Tankbeleg“ sind nur einige der Nutzer-Ideen. Scheint ganz so, als habe der Verkäufer mit der Namensgebung den Nerv der Zeit getroffen. (gb)