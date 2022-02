Ebay Kleinanzeigen: Kundin ist von Beauty-Produkt begeistert – „Sogar Schlägerei ausgehalten“

Bei Online-Plattformen wie Ebay Kleinanzeigen und Co. findet man nicht nur das ein oder andere skurrile Angebot, sondern auch Bewertungen von Produkten, die mitunter nicht ohne sind.

Besonders in sozialen Netzwerken kommen die Screenshots von Ebay Kleinanzeigen und Co. gut an. So wie dieser hier:

Ebay Kleinanzeigen: Zerreißprobe der etwas anderen Art

„Stabile Extensions für Schlägerei“ – ein einprägsamer Titel für eine Produktbewertung. Vor allem, wenn es um ein Produkt für Haare geht.

Ebay Kleinanzeigen: Eine Kundin stellt ihr Beauty-Produkt auf eine harte Probe – das Ergebnis überzeugt sie (Symbolbild). Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Eine Kundin zeigt sich sichtlich begeistert von ihrem Extensions-Kauf. In ihrer Bewertung auf „Trustpilot“, eine Website, auf denen Kunden ihre Shopping-Erfahrungen teilen können, spricht sie eine klare Empfehlung für das Produkt aus. Ausschlaggebend für ihre Fünf-Sterne-Bewertung: Ihre Extensions saßen selbst nach einer Schlägerei noch bombenfest.

Ebay Kleinanzeigen: Werbung für Beauty-Produkt – User sind begeistert

„Endlich mal eine ehrliche Bewertung“, schrieb der Facebook-Account „Best of Kleinanzeigen“ zu einem Screenshot der Bewertung.

Der Post kommt gut an: Nach nur 24 Stunden hat er bereits circa 5.000 „Gefällt mir“-Angaben und über 1.000 Kommentare.

-----------------------------------

Das ist Ebay Kleinanzeigen:

wurde 2005 unter dem Namen Kijiji gegründet

2009 änderte das Portal seinen Namen in Ebay Kleinanzeigen

es handelt sich um einen regionalen Anzeigenmarkt

das Portal finanziert sich über integrierte Werbung und durch Einnahmen aus Inseraten

-----------------------------------

In den Kommentaren ist man sich einig: „Da weiß man wenigstens, ob‘s Qualität hat“, kommentiert eine Facebook-Nutzerin.

„Eine Bewertung aus dem täglichen Leben. Wenn sie sogar eine Schlägerei aushalten, dann kann nichts mehr schief gehen“, schreibt eine andere Userin sichtlich amüsiert.

-----------------------------------

Mehr News:

Amazon, Netflix und Co: Streaming-Anbieter mit irrer Kunden-Schlacht! Doch die sind am Limit angekommen

Hund: Neues Gesetz! Halter sollten hinschauen – es drohen hohe Bußgelder

McDonald's: Geheime Burger aufgetaucht – du findest sie auf keiner Karte

-----------------------------------

Jetzt bleibt nur noch herauszufinden, von welchen Extensions in der Bewertung die Rede ist.

Zeitlimit beim Chatten? Was bald auf Whatsapp-Nutzer zukommt, erfährst du hier >>> (jud)