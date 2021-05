Ebay lässt seine Nutzer in Erinnerungen schwelgen.

ebay Kleinanzeigen: 90er-Produkt im Angebot – und alle Kunden schwelgen in Erinnerung

Egal ob Nokia 3310 oder Gameboy: Viele Produkte aus den 90ern lassen uns direkt in Erinnerung schwelgen. Ein solches Nostalgie-Produkt gab es jetzt auch bei ebay Kleinanzeigen im Angebot.

Viele von uns denken gerne an die guten, alten Zeiten zurück. Oft denken wir bei bestimmten Gegenständen an einen bestimmten Zeitabschnitt. So auch bei einem Produkt, welches auf ebay Kleinanzeigen angeboten wurde.

Auf ebay kann man Sachen, die man nicht mehr braucht, zum Verkauf anbieten. Foto: Monika Skolimowska /dpa-Zentralbild

ebay: Kultige Trinkflasche im Angebot

Dort stand nämlich eine Trinkflasche zum Preis von 3 Euro zum Verkauf. Eine Trinkflasche? Das ist doch eigentlich ein alltäglicher Gebrauchsgegenstand, der in jedem Haushalt zu finden ist. Aber dieser ebay-Verkäufer bot nicht irgendeine Trinkflasche an, nein: Es war die kultige „isostar“ im grau-gelben Design!

Die hatte in den 90er Jahren doch fast jeder! Und dieses Angebot fand das Social-Media-Team von ebay Kleinanzeigen so kultig, dass es das nostalgische Inserat auf Facebook mit dem Zusatz postete: „Du bist ein 90er Kind, wenn du diese Trinkflasche kennst.“

ebay: Facebook-Nutzer teilen ihre Erinnerungen

„Jetzt nur noch einen Discman mit Anti-Shock und ab zum Joggen!“, heißt es weiterhin in dem Beitrag von ebay. Und damit lassen sie die Facebook-Nutzer in Erinnerungen schwelgen.

„Ja geil, allerdings ist der Deckel immer kaputt gegangen beziehungsweise die Befestigung davon. Paarmal benutzt und kaputt wars“, teilt ein User seine nicht ganz so positiven Erfahrungen mit der Flasche.

Eine andere Facebook-Nutzerin hingegen verbindet gute Erinnerungen mit dem Produkt: „Ich hatte die auch und war ganz stolz. Allerdings schon in den 80ern (bei mir Grundschule).“

Welch Erinnerungen eine simple Trinkflasche bei Menschen so auslösen kann… (cf)