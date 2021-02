Ebay: Friseur kommt auf irre Idee – Bieter überschlagen sich mit Angeboten

Irre Aktion eines Friseurs auf Ebay!

Ab dem 1. März dürfen Friseure nach monatelangem Corona-Lockdown ihre Türen wieder für Kunden öffnen. Einen der heißbegehrten Ersttermine hat ein Friseur nun tatsächlich auf Ebay angeboten – und das mit Erfolg!

Ebay: Friseur bietet ersten Termin nach Lockdown im Netz an!

Hinter dem Angebot steckt Friseur Andreas Nuissi, Inhaber von „Cutting Crew Hair-Design“ in Bayreuth (Bayern). Noch bis zum Samstagabend bietet er auf Ebay den ersten Friseurtermin nach dem Lockdown in seinem Laden an – am 1. März um 8 Uhr morgens.

Friseur Andreas Nuissi bietet den ersten Termin nach dem Lockdown auf Ebay an. Foto: Screenshot Ebay

Und das offenbar mit Erfolg: Am Mittwochmorgen lag der Preis bereits bei satten 421 Euro!

-------------------------------

Das ist Ebay:

Online-Verkaufsplattform, auf der kommerzielle und private Anbieter Waren verkaufen können

wurde 1995 unter dem Namen „Auction Web“ gegründet

hat seinen Hauptsitz in San José, Kalifornien (USA)

machte im Jahr 2019 fast 11 Milliarden US-Dollar Umsatz

seit 2015 gehört auch der Bezahldienst „Paypal“ zum Unternehmen

-------------------------------

+++ Ebay: Mann aus München findet Angebot – und traut seinen Augen nicht +++

„Mir ist bewusst, dass nach dem langen Warten jeder den ersten Friseurtermin haben möchte“, schreibt Nuissi zu seinem Ebay-Angebot. Doch mit der Aktion will sich der Friseur keinesfalls selbst bereichern. Er hat mit dem Geld etwas ganz anderes im Sinn.

Das plant Friseur Nuissi mit dem Geld

„Um niemanden bei der Vergabe des ersten Termins zu bevorzugen, möchte ich meinen ersten Haarschnitt mit Styling höchstbietend versteigern, um mit dem Erlös etwas Gutes zu tun“, teilt Nuissi mit. „Der Erlös dieser Vorfreude-Aktion geht zu gleichen Teilen an die Tafel Bayreuth und den Service-Club „Round Table 58 Bayreuth“, der Kinder in Not in der Corona-Pandemie unterstützt.“

-------------------------------

Mehr News zu Ebay:

Ebay: Youtube-Star Bibi versteigert Handyhülle – einfach nur ekelhaft, wie sie aussieht

Ebay-Aktion geprüft: Wer spart bei den Auto-Zubehör-Deals?

Ebay-Verkäufer verkauft leeren Playstation-5-Karton – unglaublich, wie viel Kohle er kassiert

-------------------------------

Bis Samstagabend können interessierte Kunden ihre Gebote für einen Termin bei Nuissi noch auf Ebay einreichen <<<. (at)