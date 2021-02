Ebay: Ärger wegen Playstation 5 – „So was könnt ihr doch nicht unterstützen!“

Pünktlich zu Weihnachten, am 19. November 2020, kam die Playstation 5 auf den Markt. Unzählige Konsolen wurden vorbestellt, doch viele Kunden schauten in die Röhre und bekamen keine mehr ab. Noch heute warten Zocker-Fans sehnsüchtig darauf, endlich ihre Playstation in den Händen zu halten. Auch bei Ebay wird versucht, sie zu ergattern.

Und genau darüber regen sich viele Ebay-Nutzer auf. In gängigen Elektrofachmärkten wie Saturn, Conrad, Media Markt und Co. prangen den Kunden die Lettern „Aktuell leider nicht verfügbar“ entgegen. Die Playstation 5 ist im Handel ausverkauft. Doch bei Ebay wird sie nun für horrende Preise gehandelt.

Und genau deswegen ist einer Nutzerin jetzt auf der Facebookseite der Online-Plattform der Kragen geplatzt. Sie schreibt: „Unterbindet den Verkauf von Playstation 5 Konsolen! Zu hohe Summen und oft Betrüger unterwegs! So was könnt ihr doch nicht unterstützen!“ Angeblich wurden Verkäufer sie lagerweise dort verkaufen.

Sie berichtet, dass sie die Playstation schon für 800 bis 2000 Euro bei ebay gesehen habe. Und tatsächlich: auch bei unserer Suche stoßen wir auch auf eine Vielzahl von Angeboten zwischen 600 und 1000 Euro.

Das ist Ebay:

Online-Verkaufsplattform, auf der kommerzielle und private Anbieter Waren verkaufen können

wurde 1995 unter dem Namen „Auction Web“ gegründet

hat seinen Hauptsitz in San José, Kalifornien (USA)

machte im Jahr 2019 fast 11 Milliarden US-Dollar Umsatz

seit 2015 gehört auch der Bezahldienst „Paypal“ zum Unternehmen

Ebay hat der wütenden Kunden sogleich geantwortet. Dort heißt es: „Wenn du auf eBay einen Artikel gesehen hast, der deiner Meinung nach gegen unsere Grundsätze für das Einstellen von Artikeln verstößt, teile uns dies bitte mit. Wir werden das Angebot entsprechend prüfen. Meldungen über Verkäufer, die ihre Artikel zu unfairen und unangemessenen Preisen anbieten, nehmen wir sehr ernst. Wie du einen Artikel melden kannst, findest du hier“

Die Nutzerin betont daraufhin noch einmal die hohen Preise. Und ebay gibt dann auch zu, dass die Mitarbeiter „momentan viele solcher Artikel entfernen“. Doch weil es eben so viele Angebote sind, nehme es Zeit in Anspruch. Bleibt für die Playstation-Fans nur zu hoffen, dass sie bald wieder im Handel erhältlich sind. (js)