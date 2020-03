Earth Hour 2020: Lichter aus! DARUM wird es heute mitten in der Coronakrise stockfinster

Die Earth Hour 2020 findet trotz weltweiter Einschränkungen durch das Coronavirus statt.

Auch in diesem Jahr werden die Lichter für eine Stunde ausgeknipst. Viele deutsche Städte beteiligen sich an der Earth Hour.

Earth Hour 2020: Zeichen für Klima- und Umweltschutz

Die Aktion wurde vor Jahren von den Umweltschützern von „WWF“ ins Leben gerufen. Mit der Earth Hour soll ein Zeichen für Klima- und Umweltschutz gesetzt werden.

Auf der ganzen Welt gehen jeweils um 20.30 Uhr Ortszeit die Lichter aus. Die Dunkelheit soll dann auf Ressourcenverschwendung hinweisen und die Menschen zum Nachdenken bringen.

--------------

--------------

Mindestens 360 deutsche Städte dabei

In Deutschland wollen sich mindestens 360 Städte an der Earth Hour beteiligen. Mehr als 50 davon liegen in NRW.

Menschenversammlungen wie in früheren Jahren wird es diesmal allerdings nicht geben. „WWF“ ruft wegen des grassierenden Coronavirus dazu auf, die Earth Hour zu Hause zu verbringen.

Kölner Dom bleibt dunkel

Trotzdem wird in vielen Rathäusern, Kirchen, Behörden und Museen das Licht ausgehen. In NRW bleiben zum Beispiel der Kölner Dom, die BayArena in Leverkusen und das Bergbaumuseum in Bochum dunkel. (nr mit dpa)