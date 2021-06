Duisburg/Bochum: Steffen Henssler im Ruhrgebiet – mit diesem neuen Angebot

Einmal ein Essen vom Star-Koch höchstpersönlich genießen? Das hat sich sicherlich schon der ein oder andere gewünscht. In Duisburg und Bochum ist das in ein paar tatsächlich Tagen möglich!

Denn Star-Koch Steffen Henssler hat jetzt auch für die Ruhrgebietsstädte etwas Tolles im Angebot: Die Rede ist hierbei von seinen Sushi-Kreationen. Wer jetzt denkt, dass in Bochum oder Duisburg neue Restaurants aufmachen, in denen der Henssler vielleicht sogar selbst dort kochen wird, der irrt: Die schmackhaften Gerichte gibt es zum Abholen an festen Standorten.

Duisburg/Bochum: Bald kann man im Ruhrgebiet Gerichte vom Henssler schlemmen. Vorausgesetzt, ihr habt das richtige Kleingeld. Foto: dpa

Duisburg/Bochum: Sushi-to-go von Steffen Henssler persönlich

Das Konzept nennt sich „Go by Steffen Henssler“. Die Gerichte werden von den bestehenden Standorten des Küchenchefs, zum Beispiel dem Steigenberger Parkhotel an der Kö in Düsseldorf, an die Ausgabestellen verteilt werden, das berichtet die „Waz“. Seine Liebe zum rohen Fisch entdeckte Henssler übrigens schon in Jugendjahren und gehört zu den wenigen deutschen Professional Sushi-Chefs.

----------------------------

Das ist die Stadt Duisburg:

frühste schriftliche Erwähnung im Jahr 883

fünftgrößte Stadt in NRW, besteht aus sieben Stadtbezirken

hat rund 498.686 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

Duisburger Hafen gilt als größter Binnenhafen der Welt

fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Roheisens stammen aus den acht Duisburger Hochöfen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Landschaftspark Duisburg-Nord, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Sechs-Seen-Platte

Oberbürgermeister ist Sören Link (SPD)

-----------------------------

Billig ist der Spaß allerdings nicht: Wer hier etwas für zwei Personen bestellt, der muss rund 75 Euro bezahlen, die Auswahl ist auch auf eine kleine Karte beschränkt. Dafür gibt es die Sushi-Boxen auch als vegetarische Variante, die ist dann deutlich billiger und kostet „nur noch“ 25 Euro.

Duisburg/Bochum: Termin in Duisburg noch nicht bekannt

Wer möchte, kann sich schon am 24. Juni in Bochum mit Sushi kreiert vom Henssler eindecken. In Oberhausen wird dann direkt am nächsten Tag, 25. Juni, Station gemacht. Bestellungen müssen bis zum Vortag aufgegeben werden.

-----------------------------

Mehr News aus Duisburg und Bochum

Ruhrpark Bochum: Weitere Lockerungen im Einkaufszentrum – doch eine Maßnahme stört die Kunden

Duisburg: Achtung, Sperrungen an der Sechs-Seen-Platte – das musst du jetzt wissen

Bochum: Tödlicher Zusammenstoß! Motorradfahrer stirbt bei Überholversuch

-----------------------------

Abgeholt werden können die kulinarischen Leckerbissen dann am Folgetag – dem Tag der Ausgabe – zwischen 17 und 18 Uhr an den entsprechenden Standpunkten, die noch bekannt gegeben werden.

-----------------

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

----------------

Der Termin für Duisburg steht übrigens noch nicht fest – aber wird wohl auch kommen.

+++ Essen: Romantische Geste im Krupp-Park sorgt für Ärger – „Diese Ehe kann nichts werden“ +++

Und wer nicht so lange warten möchte, der kann auch nach Düsseldorf ins Steigenberger Hotel fahren. Wenn man das denn für Sushi machen möchte…

(evo)