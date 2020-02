Düsseldorf: Schiff fährt über den Rhein – plötzlich fliegt DAS von Bord

Düsseldorf. Der Sturm in NRW lässt am Sonntag nicht nur zahlreiche Karnevalsumzüge ausfallen, sondern wütet so heftig, dass sogar richtige schwere Gegenstände umherfliegen.

Denn als die Feuerwehr am Sonntag in Düsseldorf zu einem Einsatz am Rhein gerufen wurde, haben sich die Einsatzkräfte vermutlich arg gewundert, über das was da im Fluss schwamm.

Zwei riesige Container waren am Ufer des Rheins in Düsseldorf gestrandet.

Im Rhein sind Container gelandet, die mutmaßlich von einem Schiff geweht wurden. Foto: Patrick Schüller

Augenscheinlich waren die Container von einem Schiff heruntergefallen oder heruntergeweht worden. Was in den Containern geladen war und wieso sie im Rhein landeten, ist bisher unklar. (fb)