Düsseldorf: Polizei will Jugendlichen festnehmen – plötzlich umzingelt ein Mob die Beamten

Düsseldorf. Am Samstagabend kam es in der Altstadt in Düsseldorf zu einer gefährlichen Auseinandersetzung zwischen einer großen Gruppe jugendlicher Randalierer und Beamten der Polizei und des Ordnungsamts.

Bei dem Vorfall in Düsseldorf wurden mehrere Jugendliche festgenommen, doch ein wütender Mob machte den Einsatz für die Beamten extrem schwierig.

Düsseldorf: Einsatz in der Altstadt – Jugendliche umzingeln Polizisten

Wie die Polizei berichtet, kam es am Samstagabend zu einem größeren Polizeieinsatz im Bereich der Düsseldorfer Altstadt. Dort sollen verschiedene Gruppen mit einer Gesamtstärke von 100 bis 120 Leuten randaliert und städtische Einsatzkräfte angegriffen haben.

Im Laufe des Abends sichteten Zeugen immer wieder große Personengruppen in dem Gebiet. Diese zerstreuten sich jedoch immer wieder, wenn die Polizei sich näherte.

In der Düsseldorfer Altstadt kommt es zu einer gefährlichen Situation

Eine Gruppe von Mitarbeitern des Düsseldorfer Ordnungsamts, die die Einhaltung der coronabedingten Schutzmaßnahmen durchsetzen sollten, wurde jedoch von einer größeren Menschengruppe umringt und angegriffen. Die Polizei musste eingreifen.

Einen der Angreifer, einen 16-Jährigen, konnten die Beamten schnell festnehmen. Als er mit einem Streifenwagen abtransportiert werden sollte, kam es jedoch zu Auseinandersetzungen.

Der Streifenwagen der Polizei wurde von einem etwa 50-köpfigen Mob umringt und beschädigt. Die Störer forderten lautstark die Freilassung ihres festgenommenen Kumpanen. Einzelne Jugendliche kletterten sogar auf den Polizeiwagen.

Die Polizei nimmt mehrere Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren fest. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/KDF-TV & Picture 2020

Beim Eintreffen von Einsatzkräften, die zur Unterstützung angefordert worden waren, flüchteten alle Beteiligten. Einige konnten jedoch noch in der unmittelbaren Umgebung festgenommen werden. Insgesamt nahm die Polizei mehr als zehn Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren in Gewahrsam.

Es wird nun wegen Widerstands, Landfriedensbruch, Nötigung, Sachbeschädigung und Gefangenenbefreiung ermittelt. Die Festgenommenen wurden von der Polizei bereits in Gewahrsam ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. (cm)