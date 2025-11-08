„Dschungelcamp“-Deal geplatzt: Star sagt in letzter Minute ab

Der Winter naht und damit auch die Vorfreude auf einer der erfolgreichsten TV-Shows aller Zeiten. Egal ob in Deutschland oder Großbritannien – die Menschen lieben „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“. Oder wie wir es in Deutschland umgangssprachlich nennen: Das „Dschungelcamp“.

Während wir aber noch bis Januar warten müssen, dürfen sich die Briten bereits jetzt auf eine neue Staffel freuen. Am kommenden Wochenende startet „I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!“, und dieses Jahr ziehen unter anderem Stars wie Jack Osbourne, Schauspielerin Kelly Brook, oder die ehemalige englische Fußball-Nationalspielerin Alex Scott in den australischen Dschungel.

Last-Minute-Absage beim britischen „Dschungelcamp“

Einer, der eigentlich fest eingeplant war, wird jedoch nicht die Reise nach Australien antreten: Der Moderator der Morgenshow „This morning“ – Nick Ferrari. Wie die „Sun“ berichtet, habe der 66-Jährige seine Zusage im letzten Moment zurückgezogen. Demnach hätten seine Chefs bei „Global’s LBC“ interveniert, und würden sogar tief in die Tasche greifen. Ein Insider berichtet der Zeitung: „Sie haben zugesagt, jede ihm zustehende Gage zu übernehmen, da sie ihn als einen so wichtigen und beliebten Bestandteil des LBC-Programms betrachten.“

Und weiter: „Letztendlich konnte Global seine finanzielle Stärke ausspielen und Nick halten. Hätte er unterschrieben, wäre er bis zu sechs Wochen nicht auf Sendung gewesen, was man unbedingt vermeiden wollte. Nick ist bei den Mitarbeitern von LBC sehr beliebt, und alle sind der Meinung, dass er mit der Gehaltserhöhung einen echten Coup gelandet hat.“

Dabei hätte Nick Ferrari wohl gerne mitgemacht. Er gilt als Fan der Show, begleitete sogar einst Carol Thatcher nach Australien, als diese im Dschungelcamp dabei war. Für ITV, den Sender, der das Dschungelcamp in Großbritannien ausstrahlt, dürfte die Absage ein herber Schlag gewesen sein. „Er kennt jeden in der Politik, daher hätte er am Lagerfeuer jede Menge Westminster-Klatsch parat. Wahrscheinlich würde er sich auch in Streitigkeiten einmischen und seine Meinung kundtun“, mutmaßte die Quelle gegenüber der „Sun“.