Dschungelcamp: Planänderung! DAS gab es noch nie – Gefahr für die Kandidaten?

Fans müssen sich nur noch wenige Tagen gedulden, bis es endlich so weit ist: Denn das Dschungelcamp 2020 beginnt am 10. Januar!

Während sich de Zuschauer dabei auf viele unterhaltsame Momente, wie auch die Dschungelgeständnisse oder bösen Lästereien am Lagerfeuer, freuen, ist es nun zu einer Planänderung gekommen.

Dschungelcamp: Kandidaten sollen geschützt werden

Diese Änderung dürfte das Programm deutlich ändern. Denn im diesjährigen Dschungelcamp wird es kein Feuer geben!

Die Deutsche Presse-Agentur berichtet, dass das Dschungelcamp wegen einer möglichen Gefahr für die Kandidaten ohne das traditionelle Lagerfeuer auskommen muss. Stattdessen werden die Kandidaten ausschließlich das Feuer von Gasbrennern nutzen müssen.

Denn seit Wochen wüten bereits starke Buschbrände in Australien, bei dem es schon mindestens 17 Tote gegeben hat. Mehrere hundert Millionen Hektar Land sind bisher laut Behördenangaben verbrannt.

Ein RTL-Sprecher: „Wir verfolgen die dramatische Situation in Australien genau. Das Areal, auf dem das Dschungelcamp liegt, ist von den Buschbränden nicht betroffen.“ Bisher sollen die Brände zwar weit entfernt vom Dschungelcamp sein, doch eine Gefahr sei nicht vollständig ausgeschloßen.

Britische Ausführung macht es vor

Die britische Ausgabe „I'm a celebrity - Get me out of here“ musste vergangenen Monat auch schon ohne offenes Feuer auskommen. Die Kandidaten bereiteten ihr Essen deshalb auf Gaskochern zu. Damit ist es seit seiner Einführung vor 17 Jahren das erste Mal, dass es kein Feuer in der britischen Show gab.

Das sind die zwölf Kandidaten der deutschen Ausführung, die ohne Feuer auskommen werden müssen:

Markus Reinecke

Günther Krause

Sonja Kirchberger

Elena Miras

Prince Damien

Antionial „Toni Trips“ Komljen

Raúl Richter

Anastasiya Avilova

Danni Büchner

Sven Ottke

Marco Cerullo

Claudia Norberg

(nk mit dpa)