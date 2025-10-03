Schon wieder Drohnen-Alarm in München! Flughafen erneut gesperrt

Am Freitagabend (3. Oktober) ging am Flughafen München anscheinend nichts mehr! Wieder sorgte ein Drohnen-Alarm für Chaos.

Nach Angaben der Polizei sind derzeit beide Startbahnen gesperrt. Schon am Donnerstagabend (2. Oktober) hatte ein Drohnen-Alarm in München für massive Behinderungen gesorgt. Rund 3.000 Reisende mussten stundenlang ausharren (hier mehr dazu). Zahlreiche Flüge wurden gestrichen oder verschoben.

Drohnen-Alarm legt Flugbetrieb wieder lahm

Ein Sprecher der Bundespolizei-Direktion München verrät gegenüber „Bild“: „Wir gehen einem Hinweis nach, dass es eine Drohnen-Sichtung gegeben haben könnte. Aus Sicherheitsgründen hat die Flugsicherung um 21.28 Uhr den Flugbetrieb eingestellt. Die Sicherheit geht vor.“

+++„Wir sind nicht mehr im Frieden“, sagt Merz! Kommt jetzt der Spannungsfall?+++

Derzeit sei nach „Bild“-Informationen die Bundespolizei mit allen Kräften im Einsatz. Wie lange die Sperrung anhält, könne derweil noch nicht gesagt werden. Die Fahndung am Flughafen nach den Drohnen läuft im vollen Gange. Der Flughafen München schreibt derweil auf seiner Webseite: „Am Abend des 3. Oktober hat die Deutsche Flugsicherung (DFS) aufgrund von unbestätigten Drohnensichtungen vorsorglich den Flugbetrieb am Flughafen München eingeschränkt und bis auf Weiteres eingestellt.“

Mehr News:

Die wiederholten Drohnensichtungen setzen den Flughafen München und die Polizei unter großen Druck. Ermittler untersuchen, von wo die Geräte gesteuert werden. Gleichzeitig soll der Betrieb möglichst schnell wieder anlaufen. Doch Drohnen am Himmel stellen ein enormes Risiko für die Flugsicherheit dar, weshalb keine Kompromisse möglich sind.