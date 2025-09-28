Drogeriemarkt-Kunde steht vor Regal und fällt vom Glauben ab – „Kredit aufnehmen“

Nicht nur bei Edeka, Kaufland oder Rewe sind die Regale pünktlich zum Herbstbeginn vollgepackt mit Weihnachtsgebäck und saisonalen Leckereien – auch Drogeriemärkte wie dm oder Müller ziehen da mit.

Ein Drogerie-Kunde traute jetzt seinen Augen kaum, als er vor den edlen Schoko-Weihnachtsmännern von Lindt stand. 200 Gramm wiegt ein Exemplar – beim Preis dafür fällt er jedoch vom Glauben ab.

Drogeriemarkt-Kunde traut seinen Augen nicht

Auf Reddit postete der Kunde ein Foto aus dem Laden, bei dem es sich – mit Blick auf das Design der Preisschilder – offenbar um eine Müller-Filiale handelt. Die Kosten für einen Schoko-Weihnachtsmann liegen bei 8,75 Euro. Für den Kunden ein Unding!

Display content from Reddit An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Da kannst du als Familie ja mittlerweile einen Kredit aufnehmen für Nikolaus/Weihnachten“, schreibt er stutzig dazu. „8,75 Euro für einen 200 Gramm Weihnachtsmann?!“ Auf ein Kilo Schokolade hochgerechnet wären das knapp 44 Euro!

Kunden schockiert: „Echt irre“

Das können auch die anderen Nutzer in den Kommentaren nur schwer nachvollziehen. „Einfach nicht kaufen. Easy. Ist eh gesünder“, schreibt eine Userin direkt. „Bei den Preisen fällt es mir richtig einfach, das Zeug im Regal liegen zu lassen.“ Auch ein anderer Kunde kann nur den Kopf schütteln: „Echt irre.“

Weitere Nachrichten, die dich interessieren könnten:

Ein User geht sogar noch weiter: „Ich kaufe bereits seit Jahren keine Weihnachtsartikel mehr vor Weihnachten, sondern ein paar wenige Sachen erst nach den Feiertagen, wenn diese drastisch herabgesetzt sind. Bei den aktuell angesagten Preisen befürchte ich jedoch, dass diese Artikel auch nach einer Reduzierung noch überteuert sind und deswegen dann ganz aus dem für mich käuflichen Sortiment verschwinden.“