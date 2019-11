Grünes Gewölbe in Dresden ausgeraubt – Tätern gelingt das Unmögliche

Das Grüne Gewölbe in Dresden wurde am Montagmorgen ausgeraubt.

Dresden. Gewaltiger Coup am Montagmorgen in Dresden. Unbekannte sind in Dresdens Schatzkammer Grünes Gewölbe eingebrochen.

Die Einbrecher drangen in den historischen Teil der Sammlung in Dresden ein. Der ist eigentlich streng gesichert, weil die Kunstobjekte von unschätzbaren Wert sind. Um das Unmögliche zu schaffen, verfolgten die Täter offenbar einem präzisen Plan.

Dresden: Grünes Gewölbe ausgeraubt – Täter auf der Flucht

So drang aus Ermittlerkreisen heraus, dass die Tat in Verbindung mit dem Brand des Stromkasten unter der Ausgustbrücke in Dresden stehen könnte. Durch das Feuer soll die Stromzufuhr der staatlichen Kunstsammlung gekappt worden sein.

Danach sollen die Täter laut „Bild“-Zeitung durch ein Eckfenster im Erdgeschoss eingestiegen sein. Die Polizei hat das noch nicht offiziell bestätigt. Beamte haben den Bereich um den Tatort abgesperrt und fahnden derzeit nach den Tätern. Die befinden sich nach dem Coup auf der Flucht.

„Aktuell ist unsere Tatortgruppe des LKA im Einsatz und untersucht den Tatort“, teilte die Polizei Sachsen am Montagmorgen bei Twitter mit.

Das LKA Dresden sichert Spuren nach dem Raub im Grünen Gewölbe. Foto: dpa

„Nicht nur die Staatlichen Kunstsammlungen wurden bestohlen“

Zur Schadenshöhe machte die Polizei noch keine Angaben. Nach Angaben der „Bild“ soll antiker Schmuck im Wert von rund einer Milliarde Euro geklaut worden sein.

Das Grüne Gewölbe in Dresden beherbergt zahlreiche wertvolle Kunstobjekte. Foto: Sebastian Kahnert/zb/dpa

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) reagierte geschockt auf den Einbruch: „Nicht nur die Staatlichen Kunstsammlungen wurden bestohlen, sondern wir Sachsen!“, sagte Kretschmer am Montag.

Das ist das Grüne Gewölbe

Schatzkammer in Dresden

Angelegt von Sachsens Kurfürst August der Starke zwischen 1723 und 1730

Unterteilt in zwei Abteilungen

Historische Teil im Erdgeschoss des Residenzschlosses

Neues Grüne Gewölbe mit besondere Einzelstücke im 1. Stock

„Die Werte, die im Grünen Gewölbe und im Residenzschloss zu finden sind, sind von den ‎Menschen im Freistaat Sachsen über viele Jahrhunderte hart erarbeitet wurden“, so Kretschmer. „Man kann die ‎Geschichte unseres Landes, unseres Freistaates nicht verstehen, ohne das Grüne Gewölbe und ‎die Staatlichen Kunstsammlungen Sachsens.“

Die Polizei hat für 13 Uhr eine Pressekonferenz angekündigt.

Wertvolles Stück in New York

Bei dem Coup konnte eines der wertvollsten Stücke des Grünen Gewölbes nicht gestoheln werden - der Grüne Diamant. Der wird derzeit im Metropolitan Museum of Art in New York ausstellt.

Das Hut-Schmuckstück mit dem einzigartigen Stein von 41 Karat und natürlicher Färbung gilt als spektakulärste Leihgabe der Ausstellung „Making Marvels: Science and Splendor at the Courts of Europe“ des Metropolitan Museum of Art. (ak mit dpa)