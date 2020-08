Dresden: Junge (6) wird von Raser erfasst – tot! ++ Hinweise auf illegales Autorennen

🚨Wir suchen #Zeugen nach einem tödlichen Verkehrsunfall am Abend des 22. August auf der Budapester Straße in #Dresden:



Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder zur Fahrweise machen? Hinweise bitte an: 0351 483-2233.



Mehr dazu hier: https://t.co/qERGcOU97a pic.twitter.com/hd4lmKz1A1