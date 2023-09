Drama auf Oktoberfest: Wagen auf „Höllenblitz“ krachen ineinander – mehrere Verletzte!

Auf dem Münchner Oktoberfest ist zu einem schrecklichen Unfall gekommen. Auf einer Achterbahn krachen am Samstagabend (16. September) mehrere Wagen ineinander. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.

Bis zu 79 Stundenkilometer, Dunkelheit, und dazu noch die größte Indoor-Achterbahn weltweit. „Der Höllenblitz“ macht seinem Namen bereits am ersten Tag des Oktoberfestes alle Ehre, doch mit dieser Katastrophe hätte keiner gerechnet.

Drama auf Oktoberfest: So endet der erste Abend auf der Wiesn

Am Samstag, den 16. September, startet das Oktoberfest in München. 18 Tage lang ist Musik, Party und jede Menge Bier angesagt. Männer in Lederhosen, Frauen in Dirndlkleidern und Bier soweit das Auge reicht. Das größte Oktoberfest der Welt wird am 16. September durch den Anstich von Oberbürgermeister Dieter Reiter eröffnet, und läuft noch bis zum 3. Oktober. Nicht nur Besucher aus ganz Deutschland, nein, sogar aus der ganzen Welt reisen für dieses Spektakel nach München.

Womit am ersten Tag allerdings noch keiner gerechnet hat ist, dass sich direkt ein Drama auf dem Oktoberfest ereignet. Gegen 22:30 Uhr sind auf der Achterbahn „Höllenblitz“ zwei Wagen zusammengestoßen. Wie die „BILD“ berichtet, fordert der Unfall mehrere Verletzte, die direkt ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

Trotz des großen Schocks, geht das Oktoberfest weiter. Eigentlich endet es bereits am ersten Sonntag im Oktober, doch in diesem Jahr hat sich der Münchener Stadtrat etwas überlegt: Das größte Volksfest der Welt soll in diesem Jahr verlängert werden. Bis zum Tag der Deutschen Einheit am Dienstag, den 3. Oktober, können Gäste aus aller Welt ausgelassen auf der Theresienwiese feiern.