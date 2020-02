Österreich: Ein Mädchen (11) starb vermutlich an einem Stromschlag, nachdem sie ihr Handy mit in die Badewanne genommen hatte. (Symbolbild)

Drama in Österreich: 11-Jährige geht in die Badewanne – jetzt ist sie tot

Dornbirn. Schreckliches Familiendrama in Dornbirn (Österreich)!

Ein junges Mädchen (11) aus Österreich wurde am Sonntag tot in der Badewanne gefunden. Wie „infranken.de“ berichtete, wird vermutet, dass das Kind an einem Stromschlag starb.

Österreich: Mädchen nimmt Handy mit in Badewanne – tot!

Die Elfjährige hatte in der elterlichen Wohnung ein Bad nehmen wollen. Sie schloss die Badezimmertür ab, legte sich in die Wanne – und hatte dabei allem Anschein nach ihr Smartphone dabei. Wie die Polizei berichtete, wurde in der Nähe der Wanne ein eingestecktes Ladekabel gefunden, das Handy lag im Wasser.

+++ Coronavirus: Erste Fälle in Baden-Württemberg und NRW ++ Weitere Länder betroffen ++ Passagiere unter Quarantäne +++

Nach einiger Zeit hatte die Mutter an die Badezimmertür geklopt und keine Antwort von ihrer Tochter erhalten. Daraufhin blickte sie von außen durch das Badezimmerfenster und entdeckte den leblosen Körper ihres Kindes in der Badewanne. Der Körper des Mädchens habe laut Polizei starke Verbrennungsmerkmale aufgewiesen.

+++ Krebs: Bahnbrechende Forschung – Kann ein Tumor bald SO besiegt werden? +++

Ein Familienangehöriger war sofort zur Stelle und schlug die Tür ein, so „infranken.de“. Doch sowohl seine Reanimationsversuche als auch die späteren Maßnahmen des Notarztes blieben erfolglos. (at)