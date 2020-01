Dr. Oetker: Kundin motzt über Tiefkühlpizza und blamiert sich völlig – „Selber darauf gekommen?“

Das ist wirklich ärgerlich! Der Magen knurrt und es soll schnell gehen. Die Lösung sind oft Tiefkühlpizzen, wie die von Dr. Oetker. Ein Griff in das Eisfach, aufreißen und ab in den Backofen. Blöd nur, wenn die Pizza nicht so aussieht wie auf der Verpackung.

Eine Kundin ärgerte sich jetzt besonders über ihre Fertigpizza. Denn auf der Verpackung ihrer Dr. Oetker-„Pizzies“ in der Variante Salami waren fünf Salamischeiben abgebildet. Auf ihre noch verpackte Pizza lagen hingegen nur mickrige zwei Scheiben.

Hey, @DrOetkerPizzaDE , ein paar Scheiben mehr hätte ich auf einer Salami-Pizza aber schon erwartet... pic.twitter.com/07XI6n7Kz4 — diana (@will_nur_lesen) December 31, 2019

Dr. Oetker: Kundin motzt über Tiefkühlpizza

Ihren Frust darüber äußerte sie bei Twitter. Dabei verlinkte sie „Dr. Oetker Pizza DE“ und schrieb: „…ein paar Scheiben mehr hätte ich auf einer Salami-Pizza aber schon erwartet…“. Dazu ein Foto von der Pizza und der Verpackung.

Dr.Oetker reagierte schnell und antwortete: „Nun ähm…Mittlerweile bist du vermutlich selber darauf gekommen, oder?“ Mit der Antwort hatte die Kundin nicht gerechnet. Sie erwiderte sowohl irritiert als auch verärgert: „Wegen Serviervorschlag und so? Oder was meint Ihr? Es geht nicht um „1 Scheibe Pizza“, sondern um lächerliche 2 Scheiben Salami darauf.“

Andere Nutzer auf Twitter konnten die Kundin verstehen und sprachen schon scherzhaft vom #salamigate.

Dann folgte die nächste Antwort von Dr.Oetker: „Du liest doch gerne. Lies doch mal, was auf der Packung steht.“

Das Salamigate

Eine ziemlich freche Antwort. Doch dann die Auflösung: „Ok, wir wollten dieses Jahr eigentlich freundlicher sein. Also...*räusper*: WIR SIND NICHT WAGNER!!!!“

Ganz klar, auf der Verpackung der Kundin steht „original Wagner“. Die Kundin hatte sich vertan und gelobte in den Kommentaren, beim nächsten Mal ihre Brille aufzusetzen.

Wagner hat sich auf Twitter bisher noch nicht dazu geäußert. (mia)