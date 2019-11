Dr. Oetker: Globuli-Anhänger gehen wegen dieses Posts auf die Barrikaden

Online einen Witz zu machen, ohne damit irgendwo anzuecken oder jemanden zu verärgern, scheint heutzutage fast unmöglich zu sein. Diese Erfahrung musste nun auch „Dr. Oetker“ machen.

Eigentlich wollte der Konzern lediglich mit einem Pizza-Witzchen auf Twitter ein paar User zum Lachen bringen. Doch eine bestimmte Gruppe von Leuten fanden den Tweet der Firma alles andere als lustig.

Dr. Oetker: Homöopathie-Fans erzürnt über Pizza-Witz!

Was war passiert? „Dr. Oetker“ hatte auf Twitter das Bild einer Pizza gepostet, die bereits fast vollständig aufgegessen war. Lediglich die Randstücke waren noch übrig. Dazu schrieb der Konzern: „Marketing-Tweet: Entdeckt jetzt unsere neue homöopathische Pizza. Extra sättigend, besonders teuer und mit köstlichen Spuren von Fischstäbchen. #Homöopathie“

Doch die Fans von Globuli & Co. konnten da ganz und gar nicht mitlachen. Ihr Feedback war anscheinend so aggressiv, dass sich „Dr. Oetker“ gezwungen sah, den als Scherz gemeinten Tweet zu löschen und stattdessen eine Entschuldigung zu posten. „Wir haben unseren #Homöopathie-Tweet wieder gelöscht“, schreibt der Pizza-Hersteller. „Es war zu keiner Zeit unsere Absicht, irgendjemand zu verärgern. Bitte auch in Zukunft unsere Tweets mit einer gesunden Portion Humor verstehen“.

Wir haben unseren #Homöopathie Tweet wieder gelöscht. Es war zu keiner Zeit unsere Absicht, jemanden zu verärgern. Bitte auch in Zukunft unsere Tweets mit einer gesunden Portion Humor verstehen. — Dr. Oetker Pizza DE (@DrOetkerPizzaDE) November 16, 2019

„Dr. Oetker“: User enttäuscht nach gelöschtem Tweet

Die meisten Nutzer sind enttäuscht von der Entscheidung der Firma, den Tweet zurückzunehmen. So schreibt ein Nutzer beispielsweise: „Ich hätte es begrüßt, wenn Ihr Unternehmen Rückgrat bewiesen hätte. Leider ein Armutszeugnis nach einem ausgangs wundervollen humorvollen Beitrag“. Ein anderer User reagiert ähnlich: „Ein bedauerlicher Fehler und schade, dass Ihr vor einer laut schreienden Minderheit eingeknickt seid. Fakten, Wissenschaft und Experten sind da anderer Meinung. Zudem war der Post keinesfalls beleidigend, sondern griff humorvoll ein reales Problem auf“.

Homöopathische Mittel stehen bei mehreren Wissenschaftlern in der Kritik. Sie sehen in den Wirkstoffen lediglich überteuerte Placebos.