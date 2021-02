Douglas: Kunde irritiert, was ihm als Mann geschenkt wird – „Das ist eure Überraschungsprobe?“

Die kleinen Überraschungsproben, die die Parfümerie Douglas zu den Einkäufen der Kunden packt, sind für viele ein gern gesehenes Highlight des Shoppings.

Mit den Proben sorgt Douglas dafür, dass die Liebhaber von schönen Düften und Kosmetik immer mal wieder etwas Neues ausprobieren können, ohne gleich ein komplettes Produkt kaufen zu müssen. Doch die Proben sind nicht immer für alle Menschen passend. Ein Kunde wundert sich jetzt sehr über die Auswahl, die ihn erreicht hat.

Douglas: Dieses Pröbchen sollte eigentlich nicht in den Karton

Obwohl sich in den letzten Jahren in Sachen Make-up für Männer schon so einiges getan hat, sind Foundation, Concealer und Co. für viele noch ein Fremdwort.

Deshalb wunderte sich ein Douglas Kunde sehr, als ihm als Überraschungsprobe „für ihn“ ein Make-up-Tester von Estée Lauder in die Hände fällt. Über die Facebook-Seite von Douglas wendet er sich mit seinem Anliegen an die Parfümerie.

Die Make-up-Probe sorgt für Verwunderung. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Daniel Reinhardt

„Das ist eure Überraschungsprobe für ihn? Da habt ihr ja noch mal Glück gehabt, dass ich auch ganz gerne mal Make-up und Concealer trage“, schreibt er in seinem Beitrag.

Und tatsächlich ist seine Verwunderung nicht unbegründet. Eine Mitarbeiterin aus dem Social-Media-Team von Douglas meldet sich und schreibt: „Hups - da hat sich der Kollege im Lager wohl beim Packen vertan. Das tut uns leid, natürlich versenden wir in der Regel bei einer Überraschungsprobe für IHN keine Makeup-Probe.“

In diesem Fall scheint das Versehen nicht so schlimm zu sein. Einen anderen Douglas-Kunden, der mit dem Thema Make-up nichts anfangen kann, dürfte so etwas aber bestimmt noch mehr ärgern.