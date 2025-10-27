Paukenschlag in Dortmund! Traditionsunternehmen macht nach 161 Jahren Schluss

Nach 161 Jahren endet die Geschichte des Modeunternehmens Ortner in Dortmund. Gleich drei Geschäfte in der Innenstadt schließen ihre Türen.

Diese Entscheidung trifft viele Kundinnen und Kunden hart – besonders die langjährigen Stammgäste, die das Dortmunder Familienunternehmen über Generationen begleitet haben.

Räumungsverkauf in Dortmund: Rabatte bis 80 Prozent

Ortner betreibt die Läden „Ortner Womansworld“ in der Wißstraße, „1864 Ortner Mensworld“ in der Brauhausstraße und „Juvia by Ortner“ in der Balkenstraße. Besonders die geplante Schließung des Stores am Hansaplatz sorgt für Gesprächsstoff. Das Ende dort ist besiegelt: „Leider keine Vertragsverlängerung“, erklärt Ortner via Instagram. Der zugehörige Online-Shop ist ebenfalls Geschichte. „Hier sind wir leider schon offline“, heißt es in den sozialen Medien.

Ab dem 22. Oktober startet Ortner in Dortmund seinen „Goodbye Sale“. Kunden können sich auf Rabatte zwischen 30 und 80 Prozent freuen. Der genaue Endtermin des Räumungsverkaufs ist noch unklar. Aber spätestens Ende 2025, so verkündete das Unternehmen, sei Schluss. Der Räumungsverkauf gilt für alle drei Filialen im Dortmunder Stadtzentrum.

+++ Sorge um Ayliva vor Konzerten in Dortmund – jetzt spricht die Sängerin Klartext ++++

TU Dortmund zieht in Hansaplatz-Räume ein

Die Räumlichkeiten der beliebten Filiale im Hansa-Carré haben bereits einen neuen Mieter gefunden. Die Technische Universität Dortmund hat sich laut Informationen von „wa.de“ das Areal gesichert und plant dort eine Nutzung für Seminare und Veranstaltungen. Bevor die Universität einzieht, stehen zunächst Umbauarbeiten an. Dortmunds Hansa-Carré bekommt also bald eine völlig neue Funktion.

Noch mehr News für dich:

Die genauen Gründe für die Schließung der Ortner-Geschäfte bleiben unklar – Mietprobleme werden jedoch als Hauptgrund genannt. Für viele Dortmunder, die der Marke treu geblieben sind, bedeutet das Ende des Traditionsunternehmens einen herben Verlust. Die Marke war fester Bestandteil der Innenstadt und zog auch Kunden aus dem Umland an.

Mit dem Rückzug von Ortner verliert Dortmund einmal mehr eines seiner traditionsreichen Geschäfte. In den vergangenen Jahren haben immer wieder Schließungen das Stadtbild verändert. Wie in vielen Innenstädten in NRW hängt über der Zukunft des Dortmunder Einzelhandels ein Fragezeichen. Auch diese Schließungen dürften die Gespräche um die Zukunft der Innenstadt weiter anheizen.