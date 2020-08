Donald Trump: Sein Bruder Robert ist tot – diese Worte bewegen

US-Präsident Donald Trump trauert um seinen jüngeren Bruder: Robert Trump ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Das teilte Donald Trump selbst mit.

Der Präsident fand rührende Worte für seinen verstorbenen Bruder.

Donald Trump: Sein Bruder ist tot

„Schweren Herzens teile ich mit, dass mein wunderbarer Bruder Robert heute Abend friedlich gestorben ist“, erklärte Trump am Freitagabend (Ortszeit). „Er war nicht nur mein Bruder, er war mein bester Freund. Er wird sehr vermisst werden, aber wir werden uns wiedersehen.“ Robert Trump wäre am 26. August 72 Jahre alt geworden, wie die „Washington Post“ und der Sender Fox News berichteten.

Donald Trump hatte sich am Freitag besorgt über den Gesundheitszustand seines jüngeren Bruders geäußert und berichtet, dass dieser im Krankenhaus sei. Anschließend hatte Trump getwittert, ihn in New York besucht zu haben. Einzelheiten zur Erkrankung teilte das Weiße Haus auch am Samstag nicht mit.

Robert Trump soll bereits seit mehreren Monaten krank gewesen sein, wie die „New York Times“ und der Sender CNN berichteten. (mit dpa)