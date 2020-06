Donald Trump: Klatsche für den US-Präsident – Ehefrau Melania hat...

Der US-Präsident Donald Trump und seiner Frau Melania werden immer wieder Ehe-Probleme nachgesagt. Sie seien sehr gegensätzlich, er habe viele Affären, sie sei nur die Vorzeigefrau. Selbst wenn das alles so wäre, hat zumindest Melania Trump gut für ihre und die Zukunft des gemeinsamen Sohnes gesorgt.

Denn nun ist ein neues Buch herausgekommen, das die Ehe von Donald Trump und Melania näher beleuchtet. Dabei spiele auch ein Ehevertrag eine wichtige Rolle, heißt es von der „Washington Post“.

>>> dm: Kundin deckt erhebliche Preisunterschiede in Filialen auf – „Wie kommt das zustande?“

Buch veröffentlicht intime Einblicke in die Ehe von Donald Trump und Melania

Die Zeitung hat mehrere Seiten des Buches veröffentlicht, was auch damit zu tun hat, dass die Autorin ebenfalls für die Post arbeitet.

Ein neues Buch enthüllt intime Details aus ihrer Ehe. Foto: dpa

Die First Lady von Amerika soll ihren Ehevertrag mit Donald Trump neu ausgehandelt haben, als dieser zum Präsidenten der USA gewählt wurde. Beim ersten Vertrag sei sie nicht so gut weggekommen.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Sophia Thomalla: Ehrliches Geständnis – „Ich bin...“

Meghan Markle: Schlimme Vorwürfe – ihre beste Freundin soll...

„Heute Show“: Traurige Nachrichten für die Fans – die Sendung wird...

-------------------------------------

Vor allem sei es in dem neuen Vertrag um den gemeinsamen Sohn Barron gegangen. „Sie wollte einen schriftlichen Nachweis dafür, dass Barron in Bezug auf finanzielle Möglichkeiten und Erbschaft den drei ältesten Kindern von Trump eher gleichgestellt sein würde“, schreibt Autorin Mary Jordan in ihrem Buch, das die Washington Post zitiert.

Melania Trump hat sich für Rechte ihres Sohnes eingesetzt

Außerdem hat Melania Trump von Anfang an dafür gekämpft, dass Barron die slowenische als auch die amerikanische Staatsbürgerschaft erhält. So könne er später die Geschäfte seines Vaters in Europa vertreten.

>>> Coronavirus: Tausende Deutsche infiziert – sie wissen nicht, dass...

Weiter geht die Autorin des Buches darauf ein, dass die Ehe des Paares eine durchaus glückliche sei, da die beiden sich mehr ähnelten als die meisten ahnen würden.

---------------------

Das ist Melania Trump

geboren 1970 in Slowenien

ehemaliges Model

seit 1998 mit Donald Trump liiert

2005 haben sie geheiratet, 2006 wurde sie amerikanische Staatsbürgerin

sie ist die erste First Lady, für die Englisch eine Fremdsprache ist

---------------------

Vor allem sei Melania eine der wenigen Menschen auf die Donald Trump vertraut und hört. Sie sei im Wesentlichen unanstastbar.

Das Buch wird am kommenden Dienstag in den USA veröffentlicht und trägt den Titel „The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump“. (fb)