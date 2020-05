Donald Trump: Diese Prognose holt ihn jetzt übel ein – „Werden niemals...“

Während das Coronavirus in Europa Mitte März mit rasender Geschwindigkeit ausbrach und die europäischen Länder begannen, Maßnahmen zu ergreifen, spuckte Donald Trump noch große Töne. Er spielte die Situation in den USA herunter, sagte, dass das Virus dort kaum präsent sei.

Dabei machte Donald Trump auch eine Prognose, die ihn jetzt übel einholt. Darüber berichtete die „New York Times“.

Donald Trump: Prognose geht nicht auf

Dass Donald Trump die Lage gerade zu Beginn der Pandemie offenbar falsch einschätzte, vielleicht sogar bewusst nicht ernst genug nahm, hat er mittlerweile bewiesen. Ende März schoss die Zahl der Infizierten in den USA plötzlich extrem in die Höhe.

Die USA überholten selbst Corona-Hochburgen wie Italien und China. Mit mehr als 1,6 Million Corona-Erkrankten und zehntausenden Toten sind die USA längst einsamer Spitzenreiter hinsichtlich der Infizierten und Toten.

Eine Prognose, die der Präsident der Vereinigten Staaten noch zu Beginn dieser Entwicklung machte, kommt ihm deshalb nun teuer zu stehen. So sagte er, dass die USA niemals 100.000 Corona-Tote haben werden. Nun ist genau diese Zahl jedoch nahezu erreicht. Stand Dienstagmorgen starben schon mehr als 99.400 Menschen in den USA an dem Coronavirus.

Und trotzdem, so scheint es, macht sich Donald Trump aktuell keinerlei Sorgen um die Lage der Nation. Er besuchte am Samstag erstmals wieder seinen Golfclub, den er seit Anfang März nicht mehr aufgesucht hatte. Zudem teilte er den Amerikanern mit, das Haus wieder verlassen zu können und ihrem Beruf sowie ihren Hobbys nachzugehen.

Seitdem Donald Trump vergangenes Wochenende wieder seinen Golfclub besuchte und sich für erhebliche Lockerungen ausbrach, nehmen die Proteste in den USA zu. (Symbolbild) Foto: imago images / UPI Photo

Die Fahnen am Weißen Haus ließ Trump erst nach wiederholten Forderungen seiner Kritiker auf Halbmast setzen, wie die „New York Times“ schreibt. Das Weiße Haus sprach im Namen von Donald Trump am Sonntag schließlich auch sein Beilied für die Verstorbenen der Corona-Pandemie aus.

Dabei hat die Tageszeitung einen erschreckenden Vergleich aufgestellt: Die Zahl der Corona-Toten entspricht in etwa der Bevölkerung von Boca Raton, einer Stadt in Florida. Somit sei es so, als wenn plötzlich eine gesamte Stadt verschwunden sei.

Zudem werde die Corona-Krise mit diesem Tempo zur tödlichsten Katastrophe des Landes im Gesundheitssektor seit der schlimmsten Influenza-Pandemie, der Spanischen Grippe. Diese verursachte zwischen 1918 und 1920 ein Massensterben auf der Welt. Weiterhin stünden die USA vor dem schwersten wirtschaftlichen Zusammenbruch seit der Wirtschaftskrise 1929.

Experten schlagen Alarm

Der ehemalige Direktor des Zentrums für Krankheitenaufsicht und Prävention, Dr. Tom Frieden, sagt: „Es sind 100.000, aber es sieht so aus, als ob wir noch am Anfang der Pandemie stehen.“ Und auch das Imperial College London prognostizierte in der vergangenen Woche, dass die Lockerung der Quarantäne-Maßnahmen zu einem „Wiederaufleben der Übertragung“ führen könnten und sich die Todesfälle in den kommenden zwei Monaten mehr als verdoppen könnten, heißt es in der New York Times.

Da die Corona-Krise also noch lange nicht vorbei ist und es weiterhin täglich zu Neuinfektionen und Toten kommt, gilt es als nahezu gesichert, dass die USA die Zahl von 100.000 Toten schon in wenigen Tagen erreichen werden. Trump lag mit seiner Prognose also möglicherweise weit daneben. Doch für Einsicht ist der Präsident der USA ja nicht gerade bekannt. Er twitterte am Sonntag bloß, dass die Fälle, Zahlen und Tode im ganzen Land zurückgingen. (nk)