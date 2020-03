Donald Trump: Amerikaner entsetzt über Foto – weil er DAS während der Corona-Krise macht

Das Handeln des amerikanischen Präsidenten Donald Trump in der Coronavirus-Krise löst bei vielen Amerikanern teilweise Kopfschütteln aus. Zwar wurde am Mittwoch endlich das sehnlichst erwartete billionenschwere Hilfspaket für die US-Wirtschaft beschlossen, das bei Amerikanern über die tiefen Parteigräben hinweg Anerkennung findet, gleichzeitig sorgen Äußerungen von Trump für Verwunderung.

Auch ein Foto aus dem Oval Office, dem Machtsitz des Präsidenten, erhitzte zuletzt die Gemüter.

„Mir würde es gefallen, das Land bis Ostern wieder geöffnet und in den Startlöchern zu haben", so die Äußerung von Trump gegenüber Fox News, die daran zweifeln lässt, ob er die Tragweite der Coronavirus-Pandemie richtig überblickt. Ähnliches fragten sich auch einige Nutzer auf Twitter, als sie ein Foto des Präsidenten sahen.

Donald Trump versuchte Impfstoff zu kaufen

Die Zahl der Coronavirus-Infizierten stieg auch in den USA zuletzt massiv an. Schon vor Wochen hatte Präsident Trump ein Einreiseverbot für mehrere Länder verhängt, unter anderem Deutschland, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Mit mäßigem Erfolg.

Mehr als 100.000 Menschen haben sich inzwischen infiziert, mehr als 1600 sind bereits gestorben. Trumps Handeln in der Corona-Krise wird dabei sehr wahrscheinlich auch über seine Wiederwahl entscheiden. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum Trump auch in Sachen Corona sein Credo „America First“ mit allen Mitteln durchsetzen will. So wurde bekannt, dass die US-Regierung wohl versuchte, einen in Deutschland hergestellten Impfstoff exklusiv für die USA zu kaufen.

Mehr dazu hier: Coronavirus: Donald Trump will sich Corona-Impfstoff exklusiv für USA sichern – doch ausgerechnet ER stoppte ihn

Kritik: Trump nimmt Corona nicht ernst genug

Was Kritiker dem Präsidenten vorwerfen: Er nimmt die Krise nicht ernst genug, bisher ergriffene Maßnahmen reichen nicht aus. Trump selbst gehe nicht als entsprechend verantwortungsbewusst als Vorbild voran.

Eine der wichtigsten Maßnahmen: Soziale Kontakte vermeiden und wenn möglich anderthalb bis zwei Meter Abstand zu anderen Personen halten. Ein Foto aus dem Oval Office vom Freitag zeigt dabei, wie es nicht geht.

Social distancing? Not at the stimulus bill signing in the Oval Office. pic.twitter.com/Hx3JYd1Sg0 — Jim Acosta (@Acosta) March 27, 2020

Darauf zu sehen ist Donald Trump am Schreibtisch, der das billionenschwere Hilfspaket für die Wirtschaft, in den USA „stimulus bill“ genannt, unterschreibt. Hinter ihm drängen sich Minister und Vertraute. Die meisten stehen nur wenige Zentimeter voneinander entfernt. „Sozialer Abstand? Nicht bei der Unterzeichnung des „stimulus bill“ im Oval Office“, schreibt CNN-Korrespondent Jim Acosta dazu auf Twitter.

Für viele ist es ein weiteres Indiz dafür: Donald Trump nimmt die Gefahr einer Coronavirus-Pandemie immer noch nicht ernst genug. (dav mit dpa)