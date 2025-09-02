Steht Döner-Krise kurz bevor? Darum würde ich niemals über 10 Euro zahlen

Das sind schlechte Aussichten für Döner-Fans. Schon seit Jahren wird das Fleisch vom Drehspieß im Fladenbrot immer teurer. Zuletzt erregte nun auch noch die Firma Birtat, eine der größten Dönerspieß-Produzenten in Deutschland, Aufmerksamkeit, da die Mitarbeiter für einen Streik ihre Arbeit niederlegten und für mehr Geld streikten (wir berichteten).

Das könnte die Dönerpreise noch weiter befeuern. Aktuell liegt der Durchschnittspreis für einen Döner in NRW laut Lieferando bei 7,50 Euro. So viel hätte ich vor wenigen Jahren noch nicht bezahlt. Doch wann ist die Schmerzgrenze erreicht? Meine liegt mittlerweile fest. Ich würde niemals über 10 Euro für einen Döner bezahlen. Warum?

Döner über 10 Euro? Ohne mich!

Ich erinnere mich noch daran, als ein Döner für 5 Euro noch „normal“ war. Diesen Preis habe ich gefühlt seit Jahren nicht mehr auf den Speisekarten der Imbisse in meiner Nähe gesehen. Doch in meinem Kopf ist er immer noch fest verankert. Schon den Durchschnittspreis von 7,50 Euro möchte ich aktuell nicht zahlen.

Und das muss ich auch nicht. Denn immer noch gibt es hier und da vereinzelt Gastronomen, die die Fleischtasche noch günstiger anbieten. In Duisburg gibt es mutmaßlich sogar den günstigen Döner überhaupt (hier mehr dazu). Also, es geht doch. Auch wenn ich den besonders günstigen Angeboten oft lieber aus dem Weg gehe, aus Angst davor, dass ich es möglicherweise später bereuen könnte.

Doch ist klar, dass Döner perspektivisch noch teurer werden dürften, weil die dafür benötigten Lebensmittel immer teurer werden und auch die Personalkosten steigen. In manchen Städten werden bereits 10 Euro pro Tasche verlangt. Ein Preis, der also auch schon bald in NRW zum Alltag gehören könnte. Für mich steht ganz klar fest: 10 Euro würde ich nicht mehr zahlen.

Wenn Döner zum Luxusgut wird

Warum es mir ein Döner für 10 Euro nicht mehr wert ist? Es lohnt sich einfach nicht mehr, da dadurch die ursprüngliche Idee des Snacks auf der Hand passé ist. Dann kann ich mir auch eine Falafel-Tasche oder einen Burrito holen und – zumindest aktuell noch – weniger zahlen. Zumal man sich mittlerweile auch alle notwendigen Zutaten im Supermarkt holen und somit locker zwei Fleischtaschen für denselben Preis selber zubereiten kann. Es gibt auch vegane Döner-Style-Chunks, die tun es dann auch, wenn es wirklich nur um den Preis geht.

10 Euro für einen Döner – dafür muss es dann schon gutes Fleisch sein. Denn trotz Preiserhöhung wird beim Imbiss gefühlt an jeder Ecke gespart. Gab es früher noch drei Gurkenscheiben, gibt es jetzt nur noch eine, die der Mitarbeiter mit gespitzter Zange in operativer Manier in das Fladenbrot legt. Die Fleischqualität dürfte daher bei den wenigsten Imbissen mit steigenden Preisen nach oben gehen.

Da es genug Alternativen gibt und ich für 10 Euro auch schon „was Richtiges“ essen könnte, wäre dies definitiv meine Schmerzgrenze beim Döner. Schon in den letzten Jahren habe ich bei mir selber bemerkt, dass ich immer seltener beim Imbiss etwas hole. Wenn, dann wird richtig Essen gegangen für gutes Geld (was auch schon seltener geworden ist) und ansonsten kostengünstig gekocht. Sich ab und an etwas zu gönnen, muss auch weiterhin drin sein. Doch ein Döner für 10 Euro? Nee, da hört der Spaß auf.