dm: Produkt-Verpackung lässt Kunden rätseln – Drogeriemarkt bezieht Stellung

Ein Kunde hat nach seinem Einkauf bei dm eine Frage, die ihn nicht mehr losließ. Also wandte er sich direkt an den Discounter.

Zuvor suchte er im Streifzug durch den dm nach dem richtigen Klopapier, doch die samtig-weichen Rollen stellten sie vor ein Rätsel. Zum Glück hat dm selbst die Erklärung für diese Angelegenheit parat!

dm: Rätsel um das Klopapier. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Chai von der Laage / Rupert Oberhäuser

dm: Kunde rätselt vor Klopapierregal – so reagiert dm auf seine Verwunderung

Im Klopapierregal von dm stapeln sich die verschiedensten Varianten des praktischen Produkts: zwei- oder dreilagig, recyclet oder neu, mit oder ohne Kamilleduft, von wenigen Cent bis hin zu mehreren Euro pro Packung. Doch eine Sache haben alle Toilettenpapiere bei dm gemein: Die Plastikverpackung.

+++ dm: Drogeriemarkt teilt Hunde-Foto – dann gibt es für die Kunden kein Halten mehr +++

Genau das stellt den dm-Kunden vor ein Rätsel. Wieso gibt es eigentlich keine Umverpackung aus Papier für Toilettenpapier? Auf der Facebook-Seite des Drogeriemarkts will er daher wissen: „Wieso muss da bedruckte Plastikfolie drum?“

---------------------------------

Das ist dm:

Der Drogeriemarkt betreibt rund 2.000 Filialen in Deutschland

...und weitere 1.700 in 13 europäischen Ländern

daneben betreibt dm einen Onlineshop, in dem du rund um die Uhr einkaufen kannst

Seit Jahren produziert dm Eigenmarken wie Balea, Alverde oder Ebelin

---------------------------------

So erklärt dm das Klopapier-Rätsel

Zum Glück hat ein Mitarbeiter von dm des Rätsels Lösung gleich parat. „Die Verpackung des Sanft&Sicher Toilettenpapiers schützt die Produkte vor Umwelteinflüssen, wie Regen und Sonne, oder auch vor Beschädigungen und Verunreinigungen, die bei der Lagerung oder beim Transport vorkommen können.“

+++ dm-Kunde platzt nach Einkauf der Kragen – „Nie wieder“ +++

Papier biete in dieser Hinsicht keinen ausreichenden Schutz für das zarte Klopapier und sei zudem anfälliger für Schäden und Bruch. Daher greife man auf Einmalplastik zurück.

Die Klopapier-Auswahl bei dm ist groß. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Chai von der Laage

Auf seiner Website erklärt dm das noch einmal genauer: „Ein nicht verwendetes Produkt, das aufgrund eines Schadens entsorgt und durch ein neues ersetzt wird, belastet die Umwelt stärker als eine Verpackung.“

---------------------------------

Mehr Themen:

dm: Drogerie stellt neues Produkt vor – doch als Kunden DAS sehen, reagieren sie geschockt

dm: „Geht's noch?“ – Kunde auf 180! Dann schlägt der Drogeriemarkt zurück

dm: Kundin auf heißen Kohlen – DARAUF wartet sie dringend

dm-Kundin hat keine Lust mehr auf Online-Shopping – „Zum wiederholten Mal!“

---------------------------------

Hinzu komme, dass die Verpackung des Eigenmarken-Klopapiers recycelbar sei. „Die Folien lassen sich wieder einschmelzen und zu neuen Produkten verarbeiten“, erklärt der Drogeriemarkt.

dm behalf sich während der Hamsterkäufe unter anderem mit solchen Tafeln vor dem Geschäft. (Achivbild) Foto: IMAGO / brennweiteffm

Dieses Vorgehen nutzt dm auch selbst immer wieder: Im Jahr 2019 habe man etwa mit den dm-Marken „über alle Verpackungen hinweg 2400 Tonnen Neuplastik eingespart, indem wir recycelten Kunststoff eingesetzt haben.“

+++ dm-Kundin gibt erstmals Online-Bestellung auf – und wird enttäuscht „Fahr ich lieber wieder hin“ +++

Rätsel gelöst – so dürfte dem Kunden die Wahl des geeigneten Toilettenpapiers deutlich leichter fallen. Und nach den zwischenzeitlichen Hamsterkäufen im vergangenen Jahr muss man ja vielleicht schon froh sein, überhaupt eine Auswahl an Klopapier zu haben, und nicht vor leeren Regalen zu stehen.

dm verkauft dieses neue Toilettenpapier

Zuletzt lockte der Discounter Kunden mit neuem Toilettenpapier in die Märkte. Was daran so besonders war, liest du hier >>> (vh)