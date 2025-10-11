dm muss seine Kunden warnen – bei der Herstellung ist ein schwerer Fehler passiert

dm wendet sich mit einer wichtigen Warnung an alle Kunden. Bei einem Produkt des Drogeriemarktes ist ein schwerer Fehler in der Herstellung passiert. Kunden sollten das Produkt jetzt auf keinen Fall konsumieren – ansonsten drohen Bauchschmerzen und Übelkeit.

Insbesondere Vegetarier und Veganer sollten jetzt die Ohren spitzen, denn bei dem betroffenen Produkt handelt es sich um den „Tofu Natur“ der Eigenmarke „dm Bio“. Bei der Herstellung dieses Tofus ist ein Fehler passiert, weshalb Krankheitserreger nicht ausgeschlossen werden können.

Krankheitserreger führt zu Übelkeit und Erbrechen

Auf „Lebensmittelwarnung.de“ wird berichtet, dass der Tofu während der Herstellung unzureichend erhitzt wurde. Aufgrund dieses Produktionsfehlers kann dm nicht gänzlich ausschließen, dass der Krankheitserreger „Bacillus cereus“ im Tofu entstanden ist.

Wenn das Bakterium „Bacillus cereus“ in Lebensmitteln auftritt, kann dies beim Verzehr zu ernsthaften gesundheitlichen Konsequenzen führen. Die „Apotheken Umschau“ warnt davor, dass Betroffene bereits wenige Stunden nach dem Verzehr unter Übelkeit und Erbrechen leiden können.

Kunden können Produkt bei dm zurückgeben

Auch Bauchkrämpfe und Durchfall treten häufig auf. In der Regel klingen die Symptome jedoch nach 24 Stunden ab. Falls dies nicht der Fall ist, sollten Betroffene umgehend einen Arzt aufsuchen.

dm-Kunden sollten das betroffene Produkt daher auf keinen Fall konsumieren. Jedoch sind nicht alle Produkte des „Tofu Natur“ betroffen. Der Fehler betrifft ausschließlich den Tofu in der 200-Gramm-Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 5 Juli 2026. Nur Produkte mit der Chargennummer 97112 sind betroffen. Auf „Lebensmittelwarnung.de“ betont dm: „Weitere dmBio-Produkte sind nicht betroffen.“

Kunden, die das genannte Produkt gekauft haben, werden gebeten, dieses in einer dm-Filiale zurückzugeben. Die Rückgabe ist auch möglich, wenn der Tofu bereits geöffnet wurde. Kunden erhalten selbstverständlich den vollständigen Kaufpreis wieder zurück.