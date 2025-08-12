Kunden von dm und Co. kaufen Sonnenspray – DAS hätten sie besser vorher gewusst

Der Sommer ist zurück, und mit ihm die Frage: Sonnencreme oder Sonnenspray?

Welches Produkt schützt besser, und worauf kommt es wirklich an? Ein Blick auf die neuesten Erkenntnisse offenbart spannende Fakten – und einen wichtigen Aufruf zur richtigen Anwendung.

Sonnenschutz: Infos bei dm beachten

Hautkrebsfälle nehmen in Deutschland drastisch zu, insbesondere der helle Hautkrebs verzeichnet einen Anstieg von 117 Prozent in den letzten 20 Jahren. Rund 116.900 Menschen wurden 2023 stationär wegen bösartiger Hauttumoren behandelt, berichtet das Statistische Bundesamt. Wer sich schützen will, greift laut „chip.de“ zu Sonnenschutz – doch Sonnencreme und Sonnenspray aus Drogerien wie dm wirken nur bei richtiger Anwendung.

Sonnencreme schützt die Haut durch chemische Filter oder mineralische Partikel. Der Lichtschutzfaktor (LSF) zeigt, wie lange ein Produkt sicheren UV-Schutz bietet. Eine Creme mit LSF 30 schützt beispielsweise für bis zu 300 Minuten, wenn der Eigenschutz der Haut etwa 10 Minuten beträgt. Regelmäßiges und großzügiges Auftragen ist jedoch essenziell, betont dm. Werden Produkte zu sparsam verwendet, sinkt der tatsächliche Schutz deutlich.

Varianten im Sortiment von dm

Sonnensprays ziehen schneller ein und wirken genauso gut wie Cremes, vorausgesetzt, sie werden gleichmäßig aufgetragen. Beim Sprühen ist Vorsicht geboten. „Nie direkt aufs Gesicht sprühen“ und „besser zuerst in die Hand geben“, rät dm.

Dermatologe Garbe betont zudem: „Sonnencreme reduziert das Hautkrebsrisiko, aber nicht bei intensivem Sonnenbaden.“ Schützende Kleidung sei daher oft effektiver.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.