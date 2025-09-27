dm kassiert heftige Kritik für diese Produkte – Drogerie-Boss reagiert

Aufregung bei der Drogeriekette dm! Doch was ist passiert? Aktuell gibt es viel Kritik, weil die chinesische Kosmetikmarke „Sheglam“ ins Sortiment aufgenommen wurde. Sowohl intern als auch extern wird das kritisch diskutiert.

Besonders die Verbindung zur Muttergesellschaft „Shein“, die in Deutschland für ihr Geschäftsgebaren in der Kritik steht, führte zu Bedenken. Nun hat sich dm-Geschäftsführer Christoph Werner im Magazin „Wirtschaftswoche“ deutlich dazu geäußert.

Kundenorientierung als Herzstück von dm

Christoph Werner erklärt, dass dm höchste Ansprüche an Kundenorientierung hat. Die Marke Sheglam wurde aufgrund wachsender Nachfrage und ihres Erfolgs, insbesondere auf TikTok, ins Sortiment aufgenommen.

Gleichzeitig stünden bei dm die Werte Menschenorientierung und ökologisches Bewusstsein im Fokus. Diese Werte sollen jedoch nicht wie Verbotszonen wirken, sondern als Leitlinien, die differenziertes Denken ermöglichen.

Drogeriekette setzt auf Dialog und Transparenz

Werner betont, dass dm für Vielfalt und Offenheit stehe. Kritische Stimmen würden grundsätzlich ernst genommen, und der Dialog werde gesucht. Gleichzeitig dürfe die Kundenorientierung nicht dogmatisch als „Erziehungsauftrag“ verstanden werden. Die Marke Sheglam erfülle alle marktüblichen Qualitäts- und Sicherheitsstandards, was intern geprüft wurde. Dennoch sei die endgültige Bewertung der Entscheidung erst durch den Erfolg der Marke möglich.

Weiter erklärt der Geschäftsführer, dass er die Diskussion auch als Chance sehe, die Werte von dm neu zu beleuchten. Werte seien dienlich, solange sie Raum für Innovation und Offenheit bieten. Starre Auslegungen könnten jedoch Entwicklungen blockieren und die Bedürfnisse der Kunden aus dem Blick verlieren. Das Unternehmen stehe daher für einen flexiblen Umgang mit Werten und ziele darauf ab, Kundenwünsche stets neu zu bewerten.

Die Einlistung von Sheglam zeige, dass Entscheidungen nie ohne Widerspruch erfolgen können. Die Drogeriekette müsse immer wieder abwägen, wie Kundenorientierung und Werte in Einklang gebracht werden können. Werner betont, dass die Werte von dm nur dann einen echten Beitrag leisten, wenn sie im Alltag gelebt und überprüft werden.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.