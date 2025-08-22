dm geht neue Wege – Experten warnen: „Könnte sogar schaden“

Ab September 2025 erweitert dm sein Angebot um sogenannte Gesundheitsdienstleistungen. In ausgewählten Filialen bietet die Drogeriekette Augenscreenings an. Kunden können für 14,95 Euro ihre Netzhaut fotografieren lassen, die Ergebnisse werden per KI ausgewertet. Doch Experten hegen Zweifel an der Qualität und Sinnhaftigkeit dieses Angebots.

Augenärztliche Vereinigungen kritisieren den Einsatz von KI-gestützten Systemen in dm-Filialen. „Augengesundheit gehört in fachärztliche Hand“, mahnt der Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA). Warum das Projekt problematisch sein könnte, erfährst du hier.

dm: Augenscreenings im Drogeriemarkt

Zum Start bietet dm in Kooperation mit Skleo Health das neue Augenscreening an. Geschulte Mitarbeiter führen Sehtests sowie Netzhautfotografien durch. Die Ergebnisse sollen KI-basiert analysiert und anschließend ärztlich validiert werden.

+++ dm-Kunden gehen in NRW-Filiale – und sind baff +++

Trotz der technologischen Unterstützung bleibt die Auswertung fragwürdig. „Der Einsatz von KI ist nicht standardisiert und bietet keinen garantierten fachärztlichen Standard“, warnt Daniel Pleger vom BVA. Wie genau die KI die Daten verarbeitet, sei nicht transparent genug definiert.

dm setzt Gesundheitsmarkt unter Druck

Mit dem Screening-Angebot reiht sich dm bei weiteren Anbietern wie Ocumeda und Mirantus ein. Doch die Kritik nimmt zu. Die BVA befürchtet, dass wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen und augenärztliche Untersuchungen nur vermeintlich entlastet werden.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Auch der Preiswettbewerb könnte zunehmen, was die Qualität solcher Leistungen gefährden könnte. „Wir befürchten das Entstehen einer teuren Doppelstruktur, die den Betroffenen sogar schaden könnte“, so Pleger.

Verunsicherung statt Entlastung durch dm-Angebot

Viele Kunden könnten sich auf die Ergebnisse des Screenings verlassen, auch wenn diese fehlerhaft sein könnten. Unauffällige Befunde könnten von dringend notwendigen Untersuchungen abhalten. Auffällige Befunde hingegen würden schlussendlich trotzdem Besuche bei Augenärzten erfordern.

„Eine Augenvorsorge, die medizinisch verbindlich ist, kann nur in der Augenarztpraxis stattfinden“, betont der BVA-Vorsitzende. dm müsse sich der Verantwortung bewusst sein, dass ein solcher Service möglicherweise mehr schadet, als er nützt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.