dm: Kunden müssen aufpassen – DIESES Produkt kann ihnen gefährlich werden

dm-Kunden, aufgepasst: Der Drogerie-Riese ruft jetzt ein Produkt zurück. Du solltest es besser nicht verzehren.

Denn das Unternehmen ruft den Artikel „dmBio Erdmandelmehl 300g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 30. April 2024 zurück. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist leicht auf der Rückseite der Verpackung zu erkennen.

+++dm: Kunden stellen sich quer – Drogeriekette muss hart durchgreifen+++

dm-Produkt kann Salmonellen enthalten

Wie dm mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem genannten Artikel Salmonellen auftreten können. Dies wurde im Rahmen von Eigenkontrollen festgestellt.

Betroffen ist ausschließlich die Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30. April 2024. Weitere Produkte aus dem dmBio-Sortiment seien nicht betroffen, heißt es.

dm ruft einige Produkte des Erdmandelmehls zurück. Foto: dm-drogerie markt

dm-Kunden können betroffenes Produkt umtauschen

Kunden werden gebeten, das genannten Produkt auf keinen Fall zu konsumieren. Du kannst es sowohl im angebrochenen als auch ungeöffneten Zustand in die dm-Märkte zurückbringen. Der Kaufpreis wird dir erstattet – auch ohne die Vorlage eines Kassenbons.

+++dm streicht beliebtes Produkt aus Sortiment – Kunden reagieren heftig+++

Von dem Verzehr der Produkte aus der genannten Produktchargen wird dringend abgeraten. Solltest du nach dem Verzehr Symptome zeigen, dann solltest du sofort einen Hausarzt aufsuchen. Der Verzehr von mit Salmonella-Bakterien belasteten Lebensmitteln kann Unwohlsein, Durchfall, eventuell Erbrechen und Fieber hervorrufen. Diese Symptome können bei Kleinkindern, immungeschwächten und älteren Menschen verstärkt auftreten.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Bei einem Verdacht solltest du in jedem Fall am besten sofort einen Arzt aufsuchen und ihn auf den Verdacht auf Salmonella hinweisen. Die Inkubationszeit nach dem Verzehr beträgt in der Regel 48 Stunden, selten bis zu drei Tage.