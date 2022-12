dm: Rückruf von beliebtem Produkt – du solltest es nicht verwenden

Rückruf bei dm! Die Drogeriemarktkette ruft nun ein beliebtes Produkt zurück, das in fast jedem Haushalt täglich zum Einsatz kommt.

Bei dem betroffenen Produkt besteht Salmonellengefahr. Für Verbraucher könnte ein Verzehr erhebliche gesundheitliche Auswirkungen haben. Im schlimmsten Fall muss sogar ein Arzt eingeschaltet werden.

dm ruft Bio-Pfeffer zurück

Um dem Essen die gewisse Würze zu verpassen, darf in vielen Haushalten Salz und Pfeffer nicht fehlen. Doch von dem „dmBio Pfeffer schwarz, ganze Körner, 70 g“ sollten Verbraucher besser die Finger lassen. Weil der Artikel womöglich Salmonellen enthalten könnte, hat die Drogeriemarktkette am Dienstag (14. Dezember) das Produkt zurückgerufen. Das habe eine Eigenkontrolle ergeben.

Das ist dm:

betreibt rund 2.000 Filialen in Deutschland

weitere 1.700 in 13 europäischen Ländern

daneben betreibt dm einen Onlineshop, in dem du rund um die Uhr einkaufen kannst

Seit Jahren produziert dm Eigenmarken wie Balea, Alverde, Ebelin oder Babylove

„Betroffen ist ausschließlich die Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 09/2025 sowie 11/2025“, so das Unternehmen. Weitere Produkte seien von dem Rückruf nicht betroffen. Der Verzehr von mit Salmonellen belasteten Lebensmitteln kann Durchfall, Bauchschmerzen sowie gelegentlich Erbrechen und leichtes Fieber auslösen. In der Regel dauern die Beschwerden mehrere Tage an und erledigen sich dann von selbst. Wer jedoch schwere oder anhaltende Symptome hat, sollte im Notfall einen Arzt aufsuchen.

Ob ungeöffnet oder angebrochen – der Bio-Pfeffer wird in einem beliebigen dm-Markt zurückgenommen. „Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet – auch ohne Vorlage des Kassenbons“, verspricht die Drogeriemarktkette in der Pressemitteilung. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist leicht auf der Rückseite des Verpackung zu erkennen.