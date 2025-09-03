Kunden von dm, Rossmann & Co.: Aufgepasst, dieses Gerücht ist „absoluter Quatsch“

Die meisten von uns genießen im Sommer die warme Sonne auf der Haut. Doch trotz stark steigender Hautkrebs-Fallzahlen in Deutschland mögen es die wenigsten, sich bei dm, Rossmann & Co. mit Sonnenschutz zu versorgen und regelmäßig einzucremen. Die Haut klebt, im Urlaub am Strand kommt noch der Sand dazu. Kein Wunder, dass viele Menschen empfänglich sind für Alternativen.

Vor allem in den sozialen Medien kursieren allerlei Empfehlungen. Da raten Influencer dazu, auf herkömmliche Sonnencreme von dm, Rossmann & Co. zu verzichten und sich stattdessen mit Olivenöl oder Himbeeressig einzureiben – oder einfach jeden Tag für eine Stunde in die Sonne zu gehen, weil die Haut dadurch abhärte. Jetzt entwickelt sich ein neuer Hype um einen angeblichen Wunder-Wirkstoff. Im Internet bietet eine wahre Flut von Online-Shops entsprechende Präparate an.

Hype-Produkt statt Sonnencreme von dm, Rossmann & Co.?

Der bekannte Verbraucherschützer Ron Perduss hat sich in unserer Reihe „DER WESTEN klärt auf“ schon mehrfach mit dem Thema Sonnenschutz befasst und dabei so manchen Social-Media-Mythos ins Reich der Fantasie verwiesen (>>> hier die Einzelheiten). Jetzt knöpft er sich die Gerüchte um den neuen Wirkstoff Astaxanthin vor. Und tatsächlich lohnt sich ein genauerer Blick auf diese Substanz.

+++ Was man bei der Benutzung von Sonnenschutz wissen muss: Kunden von dm, Rossmann & Co. benutzen Sonnencreme – sie ahnen es nicht! „Richtig gefährlich“ ++

„Das ist ein Farbstoff, der beispielsweise in Algen vorkommt“, erklärt Ron Perduss. Krebstiere bekommen durch das Fressen dieser Algen ihre rötliche Farbe. Doch entwickelt auch der Mensch eine Art Schutzpanzer gegen die gefährliche UV-Strahlung der Sonne, wenn er Astaxanthin zu sich nimmt? Das behaupten zumindest diverse Influencer. Sicherlich wird manch ein Kunde von dm, Rossmann & Co. irritiert sein. Denn tatsächlich gibt es Studien, die die Wirkung angeblich belegen. Doch in unserem Video (hier im Artikel eingebaut) warnt Ron Perduss: Diese Untersuchungen seien von Pharma-Herstellern in Auftrag gegeben oder nur im Reagenzglas durchgeführt worden, also nicht unter Alltagsbedingungen.

+++ Auch interessant: Mücken-Alarm! Doch Kunden von dm und Rossmann schauen in die Röhre +++

Kritische Haltung gegenüber Astaxanthin

Mit seiner kritischen Haltung gegenüber Astaxanthin steht Perduss nicht alleine da. Auch die Verbraucherzentrale hat sich mit dem Wirkstoff befasst, allerdings unter anderen Vorzeichen. So sind die Experten der Behauptung nachgegangen, Astaxanthin wirke sich positiv auf die Gesundheit der Augen aus. Ihr klares Fazit: „Carotinoiden allgemein werden zahlreiche gesundheitsfördernde Wirkungen zugeschrieben. Ein positiver Einfluss auf die Gesundheit der Augen ist aber nur für Beta-Carotin belegt. Für Astaxanthin als Nahrungsergänzungsmittel fehlen beweiskräftige Studien, die entsprechende Behauptungen belegen.“

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Übrigens verkaufen nicht nur die zahlreichen Online-Shops Astaxanthin. Auch Versandapotheken und Drogerien wie dm, Rossmann & Co. haben entsprechende Produkte im Sortiment, allerdings zur Zellstärkung, nicht als Ersatz für Sonnencreme. Bei letzterem könne der Hype-Wirkstoff bestenfalls unterstützen, mehr nicht, stellt Ron Perduss klar: „Sonnenschutzmittel brauchst du definitiv, und wenn dir im Netz jemand etwa anderes erzählt: Das ist wirklich absoluter Quatsch.“

Mehr News:

Ron Perduss (mehr als 325.000 Follower auf Social Media) zählt zu den gefragtesten Experten für Finanz- und Verbraucherthemen in Deutschland. In unserer Video-Reihe „DER WESTEN klärt auf“ verrät dir der ausgebildete Bankkaufmann und mehrfach ausgezeichnete Journalist, wie du Geld sparst, zu deinem Recht kommst, deine Gesundheit schützt oder üblen Tricks und Täuschungen aus dem Weg gehst. Ob beim Online-Shopping, auf dem Kreuzfahrt-Schiff, im Urlaubshotel, im Supermarkt oder eben auch beim Einkaufen bei dm, Rossmann & Co.