dm, Rossmann & Co.: Experten decken auf, was Kunden nicht wissen sollen

Beim Einkaufen entdeckt man immer wieder Produkte, die plötzlich teurer geworden sind. Die Produkte von einem gewissen Hersteller bei dm, Rossmann & Co. sorgen jedoch momentan für Aufsehen. Experten der Verbraucherzentrale decken jetzt auf, wie die Hersteller versuchen, die Preiserhöhungen zu verstecken.

+++ Lidl-Filialleiter wird bei diesem Anblick emotional – „Sehr sehr traurig“ +++

Immer wieder versuchen Hersteller, die Preisanstiege durch ein verändertes Design oder eine neue Größe zu verbergen. Kunden denken vielleicht, dass in der Verpackung mehr Inhalt ist, was den Preis gerechtfertigt, aber dies ist nur eine Täuschung. Ein Produkt bei dm, Rossmann & Co. hat sogar von der Verbraucherzentrale für diesen Versuch den Titel „Mogelpackung des Monats“ erhalten.

Verbraucherzentral verleiht den Titel „Mogelpackung des Monats“

Vielen Kunden von dm, Rossmann & Co. ist bei dem Pflege-Hersteller Dove eine erhebliche Preissteigerung aufgefallen. So hat zum Beispiel die Duschcreme von Dove ursprünglich 1,95 Euro für 250 ml gekostet. Das neue Produkt kostet 3,45 Euro, also fast doppelt so teuer. Die neue Verpackung soll den Anschein erwecken, dass sich in dem Produkt mehr Inhalt befindet, jedoch hat die Duschcreme nur 225 ml, also sogar etwas weniger als zuvor.

Und nicht nur die Verbraucherzentrale kritisiert Dove, wie die „Werra-Rundschau“ berichtet. Viele Kunden von dm, Rossmann & Co. kritisieren das Unternehmen ebenfalls online. Auf der Plattform „Reddit“ wird die Preissteigerung von Dove in den Kommentaren diskutiert. So schreibt ein Nutzer: „So was unterstütze ich bestimmt nicht“. Ein anderer Nutzer kommentiert den Beitrag einfach nur mit „Frech“.

+++ Telekom verkündet selbst die bittere Nachricht: Kunden zahlen kräftig drauf +++

Einige Kunden von dm, Rossmann & Co. erklären bereits, dass sie sich von dem Unternehmen abwenden werden. Auf Reddit schreibt ein Nutzer: „Alle dove-Produkte sind schlagartig schweineteuer geworden. Habe jahrelang das Deo benutzt und nun nicht mehr, weil der Preis sich fast verdoppelt hat. Dafür nun angeblich 72 statt 48h Schutz. Wer’s glaubt.“

dm, Rossmann & Co.: Unternehmen erklärt Preissteigerung für gerechtfertigt

Gegenüber „Werra-Rundschau“ erklärt das Unternehmen Dove jedoch, dass die Preissteigerung gerechtfertigt ist. Es wird argumentiert, dass es sich bei der Duschcreme um ein neues Produkt handelt. Dieses hat eine neue Flasche und eine neue EAN-Nummer.

Mehr Themen:

Von der Verbraucherzentrale wird die Aussage des Unternehmens kritisiert. Der Inhalt der neuen Produkte ist den alten Waren sehr ähnlich. Außerdem befinden sich die Produkte von Dove immer noch im selben Regal, bei dm, Rossmann & Co. steht. Viele Kunden werden instinktiv nach den Produkten greifen, ohne überhaupt zu merken, dass die Produkte fast doppelt so teuer geworden sind.