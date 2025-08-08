dm und Rossmann schmeißen Produkte raus – Kunden bleibt nur DIESE Alternative

Die neuen EU-Vorschriften für Schädlingsbekämpfungsmittel bringen deutliche Veränderungen für den Handel und die Verbraucher mit sich. Besonders betroffen sind Drogerieketten wie dm und Rossmann, die auf die Neuregelungen reagieren mussten.

Seit Anfang 2025 verkaufen dm und Rossmann nämlich keine Ameisenköder, Mottenpapier oder Insektensprays mehr. Grund ist ein neues EU-Gesetz, das den Verkauf bestimmter Schädlingsbekämpfungsmittel stark einschränkt. Kunden suchen diese Mittel daher vergeblich in den Regalen der beiden größten deutschen Drogerieketten.

Neue EU-Regel belastet dm und Rossmann

Die Biozidrechts-Durchführungsverordnung fordert, dass tödliche Insektizide unter Verschluss gelagert werden. Laut „ruhr24.de“ dürfen Kunden diese nur nach einem Gespräch mit einem Mitarbeiter kaufen. Diese Vorgaben verursachen für dm und Rossmann erhebliche Zusatzkosten. Beide Unternehmen entschieden daher, das gesamte Sortiment EU-Produktart PT18 aus dem Verkauf zu nehmen.

Neben Insektensprays betrifft das Verbot auch Rodentizide (PT14), wie Ratten- und Mäuseköder. dm und Rossmann vermeiden damit den Aufwand, die Produkte hinter Vitrinen oder Kassen zu lagern. Kunden können stattdessen alternative Produkte kaufen, die den neuen EU-Regeln entsprechen und weiterhin erhältlich sind. Unter anderem bleiben gängige Mückensprays zum Auftragen auf die Haut weiterhin erhältlich. Mittel auf Basis von Chrysanthemenextrakt sind ebenfalls von der Regel ausgenommen.

„Unsere Produkte sind darauf ausgelegt, Insekten unter anderem mit Duftstoffen abzuschrecken, ohne dabei die Umwelt zu schädigen“, sagt Marcel Rieser, wie „ruhr24.de“ berichtet. Der dm-Sortimentsverantwortliche erklärt, dass Kunden bei dm und Rossmann auf ökologisch unbedenkliche Mittel gegen Insekten ausweichen können. Diese Produkte bieten Schutz, ohne den Anforderungen der EU-Produktarten PT18 und PT14 zu unterliegen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.