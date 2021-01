dm und Rossmann: Ansturm auf FFP2-Masken! Drogerien ziehen strenge Konsequenzen

Seit dem Corona-Beschluss der Bundesregierung in der letzten Woche ist klar: Öffentliche Verkehrsmittel und Einkaufs-Räumlichkeiten dürfen nur noch mit FFP-2-Maske oder Operationsmasken betreten werden.

Das bekommen nun auch Läden wie dm und Rossmann zu spüren – denn der Ansturm auf die Masken ist so groß, dass dm und Rossmann erste Konsequenzen ziehen.

dm und Rossmann: Ansturm auf FFP2-Masken

Das Bundesland Bayern hat diese Maßnahmen schon vor einigen Wochen eingeführt. Jetzt, da der Rest von Deutschland ebenfalls auf die FFP-2- Masken angewiesen ist, haben die Drogerieketten wie dm und Rossmann teilweise Probleme mit der steigenden Nachfrage der Kunden.

Schließlich kam der große Ansturm für die Händler ziemlich überraschend. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, auch diesem gerecht zu werden. Hätten uns aber etwas mehr Vorlauf gewünscht, um die Maßnahmen adäquat umsetzen zu können“, sagte ein dm-Pressesprecher dem Portal CHIP.de.

Viele Geschäfte können mit dem Ansturm auf die Masken nicht mithalten. Foto: picture alliance/dpa | Peter Kneffel

Auch die Drogeriemärkte versuchen, die Kunden weiterhin mit den Masken zu bedienen. Doch das stellt in der aktuellen Situation eine logistische Herausforderung dar. So haben die Märkte bereits die Bestellmenge erhöht und weitere Zulieferer mit an Bord geholt. Laut „CHIP.de“ kann es trotzdem zu Lieferengpässen kommen, sodass die Filialen und die Online-Märkte an ihre Grenzen stoßen.

Rossmann geht in diesem Fall sogar noch einen Schritt weiter. „Die Nachfrage ist stark gestiegen. Daher hat sich Rossmann entschieden, die Abgabemenge auf eine Packung pro Kunde zu reduzieren“, teilte ein Mitglied der Presseabteilung mit. Somit soll gewährleistet werden, dass möglichst viele Kunden mit den erforderlichen Mund-Nasen-Bedeckungen ausgestattet werden können.

Es gibt jedoch Entwarnung für besorgte Rossmann-Kunden. Es gäbe keinen Mangel an den FFP2-Masken, es müsse sich lediglich der Lieferprozess einpendeln.

Auch dm verweist mit Schildern darauf, dass die Abgabemenge, zum Beispiel bei einer 5er-Packung FFP2-Masken, auf zwei Packungen pro Kunde begrenzt ist.

Doch manche Menschen stehen vor dem Problem, dass sie sich nicht mal eine Packung leisten könnten. Warum FFP2-Masken nicht kostenlos an diese Personen gegeben werden, kannst du >>>hier lesen.