Kunden von dm, Rossmann & Co. suchen vergeblich – Kult-Produkt verschwindet für immer

Dm, Rossmann und andere Drogerien räumen in ihrem Sortiment immer mal wieder auf. Alte Produkte fliegen raus, neue kommen hinzu. Oftmals bemerken es die Kunden gar nicht. Aber bei diesem Artikel könnte es anders sein.

Denn nun verschwindet ein Produkt bei dm, Rossmann und Co., das durch die Hände von mehreren Generationen gegangen ist, denn es existiert bereits seit den 50er-Jahren. Doch nun ist es nur noch Geschichte.

dm, Rossmann und Co. sagen Lebewohl zur Fa-Seife

Besonders in Zeiten von Corona ist sie immer wichtiger geworden: Seife. Egal ob flüssig oder fest, Seife darf in keinem Haushalt fehlen. Doch eine beliebte Marke verschwindet nun für immer aus den Regalen von dm, Rossmann und Co. Die Rede ist von der bekannten Fa-Seife. Gegenüber „Bild“ bestätigte Hersteller Henkel: „Es stimmt, dass Seife nicht mehr unter der Marke Fa angeboten wird. (…) Wir haben unser Portfolio strikt auf wachstums- und margenstarke Produkte ausgelegt und uns von Seife getrennt.“

+++ Auch interessant: Krebs durch Sonnencreme? Kunden von Aldi, Lidl, dm & Co. horchen auf – „Solltest du meiden“ +++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Der genaue Zeitpunkt der Auslistung ist nicht bekannt, doch laut Informationen von „BILD“ wurden die letzten Restbestände bereits Anfang 2025 abverkauft. Seitdem suchen Kunden von dm, Rossmann und anderen Drogeriemärkten vergeblich nach dem Stück Seife. Selbst im Ausland wird es nicht mehr produziert oder verkauft.

+++ Kunden von dm, Rossmann & Co.: Aufgepasst, dieses Gerücht ist „absoluter Quatsch“ +++

Noch mehr News:

Der Grund für das Aus der Ära soll laut „Bild“ eine Umstrukturierung bei Henkel sein, die bereits im Sommer 2022 begonnen hat. Die Bereiche Waschmittel und Körperpflege wurden zusammengelegt und im August 2025 sei es dann zum Relaunch der Marke Fa gekommen. Mit der Folge, dass seitdem nur noch Duschgel und Deodorants erhältlich sind. Mit der Fa-Seife verschwindet auch ein Stück Geschichte. Denn unzählige Westpakete, die in die ehemalige DDR entsandt wurden, enthielten bereits damals ein Stück der Kult-Seife.