dm und Rossmann müssen zu drastischen Maßnahmen greifen – der Grund ist traurig

Drastische Maßnahmen bei dm und Rossmann! Die Drogerie-Märkte haben jetzt eine Sicherheitsvorkehrung getroffen. Der Grund dahinter ist traurig.

Die Inflation hat auch die Drogeriemärkte wie dm und Rossmann erreicht. Einige Produkte sind teurer geworden. Die traurige Konsequenz daraus: Diebe treiben vermehrt ihr Unwesen. Und das zieht ebenfalls Folgen mit sich: Die Diebstahlsicherungen sind noch drastischer geworden.

dm und Rossmann: Heftiger Anstieg bei Diebstähle

Nach zwei rückläufigen Jahren gibt es wieder mehr Langfinger in den Drogerien, Supermärkten, Discountern und Co. Das zeigt eine Untersuchung des EHI zu Inventurdifferenzen, wie „Focus Online“ berichtet. Rund die Hälfte der Inventurdifferenzen im deutschen Einzelhandel werden von Kunden verursacht.

+++dm: Fette Klatsche vor Gericht! Für Kunden ändert sich einiges+++

Uns das macht auch die Kriminalitätsstatistik deutlich: Die Anzahl der angezeigten Ladendiebstähle stieg im vergangenen Jahr um 34,3 Prozent auf fast 345.000 Fälle. „Bis zu 90 Prozent der Delikte werden gar nicht erst bei der Polizei angezeigt. Denn viele Händlerinnen und Händler haben die Erfahrung gemacht, dass die angezeigten Ladendiebe meist ohne größere Konsequenzen davon kommen“, sagt HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

Besonderer Schutz für Cremes, Shampoo und Co.

Und um sich vor Dieben zu schützen, greifen immer mehr Unternehmen zu drastischen Mitteln – zum Beispiel zu Etiketten, Behälter oder Kassettenboxen. Doch diese kosten einerseits Geld und sorgen zudem dafür, dass es an der Kasse länger dauert.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

In einigen Filialen von dm und Rossmann in München und Hamburg wird jetzt besonders drastisch vorgegangen. Hier gibt es besondere Sicherheitsvorkehrungen für Produkte wie Shampoo, Zahnpasta und Creme. Häufig werden die Artikel in speziellen Kassetten aufbewahrt. Diese werden vom Personal an der Kasse geöffnet. Der Preis dieser Produkte liegt zwischen 4,95 Euro und 12,95 Euro.