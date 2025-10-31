Nächste Hiobsbotschaft: Hersteller-Beben bei dm und Rossmann

Bittere Nachricht für dm, Rossmann und alle Kunden. Rund um die beiden Drogeriefachmärkte gibt es eine weitere Hiobsbotschaft. Einmal mehr ist ein Hersteller und Lieferant der beiden Märkte betroffen.

Wie die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet, hat der Mundpflege-Hersteller Denttabs, der für seine Zahnputztabletten bekannt ist, hat Insolvenz angemeldet. Damit könnten diese Produkte bei dm und Rossmann wegbrechen. Eine Resthoffnung besteht allerdings noch.

Dm und Rossmann: Denttabs insolvent

Paukenschlag bei Denttabs! Diese bittere Nachricht macht in diesen Tagen die Runde. Gründer Axel Kaiser erklärt auf „LinkedIn“, dass das Unternehmen trotz der Listung bei Drogerien wie Rossmann und dm sowie Aktivität in 40 Ländern nicht genügend Kunden gewinnen konnte.

Der Umsatz des Unternehmens fiel von 3 Millionen Euro im Jahr 2019 auf zuletzt 1,1 Millionen Euro. Kaiser sieht Potenzial für seine Zahnputztabletten, klagt jedoch über mangelnde Reichweite. Dies hätte sich in den vergangenen Wochen und Monaten immer sichtbarer gemacht. Die Insolvenz war wohl nur eine Frage der Zeit.

Trotz dieser Hiobsbotschaft rund um Denttabs soll der Betriebt normal weiterlaufen, während ein Insolvenzanwalt nach Lösungen sucht. Ein Ausweg aus der finanziellen Misere könnte ein Verkauf sein. Kaiser, der das Unternehmen im besten Falle recht zeitnah verkaufen möchte, hofft auf künftige Interessenten.

Neue Hoffnung durch neuen Käufer?

Er sei bereits mit mehreren Unterstützern im Gespräch. Bereits in der Vergangenheit versuchte er durch einen Auftritt bei „Die Höhle der Löwen“ sein Geschäft zu vermarkten. Sein Optimismus bleibt ungebrochen: „Es sieht gut aus“, kommentiert der 62-Jährige voller Hoffnung.

Im Februar übernahm die Eco Group den Vertrieb in Deutschland und Asien, wodurch sich dem Unternehmen neue Chancen eröffnen könnten. Den Schritt in die Öffentlichkeit wird Kaiser bewusst gewählt haben – so soll er schon jetzt loses Interesse in der Branche bewirkt haben. Dm und Rossmann werden die Entwicklungen rund um Denttabs in jedem Fall genauestens beobachten.