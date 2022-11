dm, Rossmann und Co.: Achtung! Diese Bodylotions solltest du lieber nicht auf deine Haut schmieren

Gerade in der kalten Jahreszeit möchte man seiner Haut etwas Gutes tun. Trockene Heizungsluft oder zu heißes Duschen kann der Haut zusetzen, viele verlassen sich deshalb auf feuchtigkeitsspende Bodylotions. Diese gibt es sowohl als Markenprodukte, aber auch als günstigere Eigenmarken von Drogerien wie dm oder Rossmann.

Die Zeitschrift Öko-Test hat 18 von insgesamt 35 getesteten Produkte mit der Note „sehr gut“ ausgezeichnet. Allerdings gibt es auch Verlierer. Darauf solltest du beim Kauf bei dm oder Rossmann achten.

Marken und Drogerien wie dm und Rossmann unter der Lupe

Insgesamt 35 Körperlotionen, -milche, -balsame und -cremes hat das Verbrauchermagazin Öko-Test unter die Lupe genommen. Zehn Bodylotions fallen allerdings durch und werden mit den Noten „mangelhaft“ oder „ungenügend“ ausgezeichnet. Grund dafür: bedenkliche Duftstoffe, künstliche Fette, kritische Mineralölbestandteile und weitere Problemstoffe.

Getestet wurden neben teuren Markenprodukten wie die Cremes von „Calvin Klein“ oder „Jean Paul Gautier“ auch Produkte, die zwischen 1 und 13 Euro bei Discountern oder Drogerien wie dm oder Rossmann gekauft werden können.

Zu den Testsiegern, mit der Note „sehr gut“ versehen, zählen zum Beispiel die Sanddorn-Pflegelotion von „Weleda“, die Basis Sensitiv Feuchtigkeits-Lotion von „Lavera“ oder die Körperlotion Patchouli Sheabutter von „Kneipp“. Insgesamt sind 18 von 35 Bodylotions empfehlenswert, egal ob teurere Marken-Lotions oder preisgünstigere Eigenmarken.

Bodylotion-Test: Das sind die Gewinner und Verlierer

Der Einsatz von synthetischen Duftstoffen in den Cremes wird bemängelt. Der Stoff Cashmeran wird in den Bodylotions von „Jean Paul Gaultier“ und von „Jil Sander“ entdeckt. Der Moschusduft Galaxolid steckt neben diesen beiden auch noch in der „Calvin Klein“-Creme. Der Stoff ist sehr schwer abbaubar und wurde schon in Flüssen, im Nordseewasser und sogar in Muttermilch nachgewiesen.

Das Auffällige: Unter den Verlierern befinden sich die beiden teuersten Produkte des Tests. Schlusslicht bilden die 40 Euro teure Bodylotion von „Calvin Klein“ und die rund 33 Euro teure Creme von der Designermarke „Jean Paul Gautier“.

Die Eigenmarken von dm und Rossmann punkten dahingegen. Die Bodylotion Alverde Körpermilch Bio-Kakaobutter & Bio-Hibiskus von dm und die Alterra Intensiv Körperlotion Bio-Sanddorn & Bio-Arganöl von Rossmann werden mit „sehr gut“ ausgezeichnet. Fazit: Teuer ist eben nicht gleich besser!