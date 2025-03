Regina Halmich sitzt plötzlich an der dm-Kasse – der Grund ist traurig

56 Kämpfe, 54 Siege, 46 Titelverteidigungen – über zwölf Jahre lang dominierte sie ihre Gewichtsklasse. Doch nicht nur das machte Regina Halmich (46) berühmt – auch ihre TV-Siege gegen Entertainer Stefan Raab (58) verhalfen ihr zu Ruhm und Ehre.

Nach den vielen Erfolgen sitzt die Boxerin nun bei dm an der Kasse. Der Grund ist traurig und dürfte viele Fans sprachlos machen.

Zum Wohl der Tiere: Regina Halmich kassiert bei dm

Doch von vorne: Regina Halmich ist nicht nur eine Kämpferin im Ring, sondern auch eine leidenschaftliche Tierschützerin. Schon 2015 kämpfte sie gemeinsam mit der Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ gegen die grausamen Praktiken der Stopfleberproduktion und den Lebendrupf von Daunenfedern.

Doch genau wie sie es nie lassen konnte, Stefan Raab in ihren TV-Kämpfen zu besiegen, lässt sie es auch nicht bleiben, sich für die die großen und kleinen Tiere dieser Welt einzusetzen. Und so kassiert die ehemalige Weltmeisterin jetzt nicht mehr Schläge, sondern Geld – für den guten Zweck. Am 21. März tauschte sie die Boxhandschuhe gegen einen Kassenbon und schlüpfte für eine Stunde in die Rolle einer dm-Mitarbeiterin.

++ Aldi, Rewe, dm & Co.: Kunden ahnen nicht, was ihnen droht – „Auf keinen Fall kaufen“ ++

Von 11 bis 12 Uhr stand sie an der Kasse, begrüßte die Kunden mit einem Lächeln, plauderte mit ihnen und zog ihre Einkäufe über den Scanner. Doch das war nicht alles: Der gesamte Erlös des Tages ging an den Tierschutzverein Karlsruhe und an das Tierheim, um bedürftigen Tieren zu helfen.

Rund 500 Menschen strömten in den Markt, um den Star zu treffen und gleichzeitig mit ihrem Einkauf etwas Gutes zu tun. „Das ist die Freiheit, die man dann hat, nachdem die Karriere zu Ende ist – dass man auch etwas Gutes tun kann“, freut sich auch Regina Halmich im Gespräch mit „Bild“.

Spende in Höhe von 5.000 Euro

Und die Aktion war ein voller Erfolg: Zusammen mit der Spende der Boxerin in Höhe von 200 Euro und einer Aufstockung durch dm in Höhe von 5.000 Euro kam eine beachtliche Summe für die vielen Vierbeiner und Vögel zusammen.

Doch Regina Halmich saß nicht nur hinter der Kasse, sie nahm sich auch Zeit für ihre Fans. So gab die Boxerin Autogramme und posierte für Fotos. Zum Abschluss des Tages gab es für die Kleinen buntes Kinderschminken und frisch gebackene Waffeln zum Naschen – ein wahrer Festtag für alle, die gekommen waren.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei der Drogeriemarktkette ist ein regelrechter Hype ausgebrochen: Grund dafür ist das Toilettenpapier, auf dem zuckersüße Tiere zu sehen sind. Welche das sind? Das kannst du HIER nachlesen.