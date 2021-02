dm: Promi-Alarm beim Drogeriemarkt! HIER sitzt ein TV-Schauspieler an der Kasse

Eigentlich sitzt er bei dm an der Kasse, scannt die Artikel und wünscht seinen Kunden einen schönen Tag. Doch wenn die Kunden am Dienstagabend ihren Fernseher einschalten, erleben sie eine Überraschung. Die dm-Kunden denken dann bestimmt: Den kenne ich doch irgendwoher.

Und damit liegen sie goldrichtig. Denn seit 14 Monaten arbeitet Baran Hêvî (33) bei der Drogerie dm in Berlin. Nun wagt er sich aber ins TV-Business.

dm-Mitarbeiter im ZDF zu sehen

Er ist der neue Kommissar Kilian Kaya bei den „Rosenheim-Cops“. „Für mich ist diese Rolle ein Jackpot! Eigentlich sitze ich in einem Drogeriemarkt an der Kasse“, sagt er „Bild“.

Der Erbenermittler Leonhard Cornelius Brandeis wurde ermordet. Die Kommissare Sven Hansen (Igor Jeftić, rechts) und Kilian Kaya (Baran Hêvî) vermuten, dass sein Tod mit seinem letzten Fall zu tun haben muss. Foto: ZDF/Bojan Ritan

Eigentlich ist es Hêvîs Ziel, komplett von der Schauspielerei leben zu können. Doch das ist nicht immer so einfach. Um keine finanziellen Probleme zu bekommen, arbeitet er bei dm. Die Drogerie sicherte ihm aber zu, dass er für Filmarbeiten freigestellt wird.

Hêvî: „Als Schauspieler weiß man nie genau, wann das nächste Engagement kommt. Das ist ein großer psychischer Druck, von dem ich mich befreien wollte.“

Während seiner Arbeit beim Theater habe er 1765 Euro brutto verdient, bei einer 50-Stunden-Woche. „Ich liebe die Schauspielerei, aber ich idealisiere diesen Beruf nicht.“ Für den 33-Jährigen hat es Priorität, dass er seine Miete zahlen kann.

Gebürtig kommt Hêvî aus Ingolstadt in Bayern. 2013 wurde er an der Schauspielschule in Frankfurt angenommen. Danach ging es für den dm-Kassierer zum Nationaltheater in Mannheim und anschließend zum Film-Geschäft.

dm-Kassierer spielt bei fünf Folgen mit

„Eine Woche vor Drehbeginn für ‚Die Rosenheim Cops‘ bekam ich die Zusage. In der Zeit musste ich vier Drehbücher lernen und mir meinen Heimatdialekt wieder antrainieren. Am Donnerstag saß ich noch an der Kasse und Montag stand ich vor der Kamera.“

Zweieinhalb Monate stand er vor der Kamera. In fünf Folgen ist der dm-Mitarbeiter als Kommissar Kilian Kaya zu sehen. „Von meiner Gage habe ich mir zwei Hosen, zwei Hemden und ein paar Sportschuhe gekauft, Schulden abbezahlt und meine Eltern ein bisschen unterstützt“, sagt er „Bild“.

Am Dienstag um 19.25 Uhr kannst du Baran Hêvî als Kommissar Kilian Kaya bei „Die Rosenheim-Cops“ in der Folge „Sein größter Deal“ im ZDF sehen. (ldi)