dm schmeißt Produkt aus dem Sortiment – Kunden sind enttäuscht

Änderung bei dm! Die meisten Kunden gewöhnen sich an die Produkte in den Regalen, gerade wenn es um Kosmetik aus Drogerien wie dm geht. Da fällt es vielen Menschen schwer, wenn die Lieblingscreme plötzlich aus dem Sortiment genommen wird.

Zwar nicht die Lieblingscreme, aber ein anderes Produkt hat dm nun aus dem Sortiment genommen.

dm schmeißt beliebtes Produkt aus dem Sortiment

Das kommt bei einigen Kunden gar nicht gut an.

„Ich suche seit Wochen die Nachfüllpackung für die Teelichter. In den 2 Märkten [in meiner Nähe] sind die Regale immer leer und keiner kann mir sagen wann es die wieder gibt?“ schreibt eine Kundin bei dm auf die Facebook-Seite.

Kunden wundern sich, dass Teelichter nicht mehr vorhanden sind

Und auch eine andere wundert sich, dass die nachhaltigen Teelichter nicht mehr verfügbar sind in den Drogerien.

„Ich bin echt enttäuscht, dass ihr eure tollen nachhaltigen Teelichter wieder ausgelistet habt. Völlig unverständlich??!! Wo doch Nachhaltigkeit so ein großes Thema ist. Das war so eine tolle Idee, warum nimmt man die wieder aus dem Sortiment?“, meint die andere Kundin.

dm reagiert auf Nachfrage mit eindeutiger Aussage

Der Drogeriemarkt dm bestätigt, dass die nachhaltigen Teelichter aus dem Sortiment genommen worden sind.

„Die Profissimo Nachhaltigen Lichter Nachfüller bieten wir aufgrund einer Sortimentsaktualisierung nicht mehr an. Derzeit bewerten wir alle Alternativen am Markt und prüfen, welche nachhaltigen Konzepte zukünftig in unser Sortiment aufgenommen werden könnten. Ab wann der neue Artikel verfügbar sein wird, können wir jedoch leider noch nicht mitteilen. Wir bitten dich hier noch um etwas Geduld“, schreibt das Unternehmen bei Facebook.

Das ist dm:

Der Drogeriemarkt betreibt rund 2.000 Filialen in Deutschland...

...und weitere 1.700 in 13 europäischen Ländern

daneben betreibt dm einen Onlineshop, in dem du rund um die Uhr einkaufen kannst

Seit Jahren produziert dm Eigenmarken wie Balea, Alverde oder Ebelin

Unternehmen schmeißen immer wieder mal Produkte aus dem Sortiment. Das hat meistens den Grund, dass diese entweder nicht mehr hergestellt werden oder sie einfach zu wenig verkauft werden.

Und es sich für die Firmen nicht mehr lohnt, sie weiterhin im Sortiment zu behalten.

Veränderung bei Aldi

