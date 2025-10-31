dm-Kunden müssen beim Preisschild ab sofort zwei Mal hinsehen – große Änderung!

In den dm-Märkten gibt es eine sichtbare Veränderung, die beim Einkauf auffällt: Die Drogeriekette hat schrittweise auf elektronische Preisschilder umgestellt. Diese Maßnahme ist Teil der Strategie von dm, seine internen Prozesse weiter zu digitalisieren und effizienter zu gestalten.

Um das neue System einzuführen, hat dm eine Kooperation mit der französischen VusionGroup gestartet – einem Anbieter, der sich auf digitale Lösungen für den stationären Einzelhandel spezialisiert hat.

Was Kunden bei dm jetzt erwartet

Die technische Grundlage für die Preisschilder liefert die Plattform EdgeSense des Unternehmens. Diese bringt unter anderem Regalschienen mit, die durch die eingesetzte Technologie Energie und Zeit sparen können.

+++ Kunden von Rewe und Penny können Geld zurückverlangen – wenn sie DIESES Getränk gekauft haben +++

Neben den Regalschienen umfasst das System eine digitale Infrastruktur, die Bluetooth-Verbindungen unterstützt und sowohl Mitarbeitenden als auch Kundinnen und Kunden von dm zugutekommt. So sollen die Arbeitsprozesse optimiert und Alltagstätigkeiten für die Angestellten besser organisiert werden, wie dm in einer Pressemitteilung erklärt.

+++ Kleine Unternehmen zittern: Laufen ihnen Rewe, Edeka & Co. den Rang ab? +++

Start in 70 dm-Märkten

Die digitalen Etiketten schaffen nicht nur eine moderne Optik: Mitarbeitende können direkt und effizient auf Produktinformationen zugreifen. Auf diese Weise lassen sich Auskünfte schneller erteilen, was Kunden eine zügige Unterstützung und somit ein flüssigeres Einkaufserlebnis bieten soll.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet dies weniger zeitaufwendige Aufgaben und mehr Möglichkeiten, sich um andere Bereiche wie die Beratung der Kundschaft zu kümmern. Auch hinter den Kulissen könnte das neue System große Veränderungen bringen und die Abläufe im Warenwirtschaftssystem optimieren.

Die neue Technik wird zuerst in rund 70 dm-Märkten erprobt. Nach der Testphase wird entschieden, ob das System in weiteren Filialen eingeführt wird. Für Kunden stellt sich die Frage, ob sich das elektronische Preisschild im Alltag bewährt und tatsächlich Vorteile bringt.