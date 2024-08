dm: Verwirrung bei Preisschild! Du wirst nicht glauben, wofür DAS steht

Egal ob neue Körperpflegeprodukte, Haushaltsreiniger oder Kosmetika – viele entscheiden sich bei all solchen Anlässen auf direktem Weg zu dm zu gehen. Der Grund? Die Drogeriekette hält etliche Produkte verschiedener Marken bereit, sodass in jedem Preissegment etwas dabei ist. Wer etwas mehr Zeit bei seine dm-Einkauf hat, der kauft jedoch trotzdem nicht die Produkte auf Griffhöhe, sondern vergleicht verschiedene Marke und Preise, um das für ihn passende Produkt zu finden. Dabei ist einigen Kunden jedoch zuletzt dieses skurrile Symbol aufgefallen. Was da wohl hinter steckt?

dm: Geheimes Zeichen enthüllt

Auf der einen Seite gibt es all jene, die stets auf die dm-Eigenmarke zurückgreifen, oder sich im mittleren Preissegment bewegen und dann gibt es noch die, die auf eine bestimmte Marke schwören und von dieser alle Produkte aus den Regalen kaufen. Wer jedoch nicht nur den Preis selbst inspiziert sondern sein Augenmerk auch auf andere Kennzeichnungen auf den Schildern legt, der wird sich mit Sicherheit schon mal gefragt haben: Was hat es mit diesem kleinen „A“ nun auf sich?

Mittig links auf dem Etikett befindet sich der Buchstabe, der zuletzt unter anderem bei dm für Verwunderung sorgte. Das „A“ bedeutet jedoch schlichtweg, dass das entsprechende Produkt ausgelistet wurde, also im Regal nicht mehr nachgefüllt werden kann. „Kunden könnten Mitarbeiter in solchen Fällen nach vergleichbaren Produkten oder Alternativen fragen“, heißt es dazu in einem Bericht von „op-online“.

Es kommt jedoch immer wieder vor, dass einige Symbole auf den Preisschilder von den Kunden nicht richtig gedeutet werden können. Oft wird nämlich zusätzlich noch ausgewiesen, ob ein Produkt vegan, vegetarisch oder gluten- beziehungsweise laktosefrei ist. Wer sich unsicher ist, kann die entsprechende Erklärung jedoch stets auf der dm-Website nachlesen oder die Mitarbeitenden um Rat fragen.