dm: Kunde macht Beobachtung an der Kasse und entfacht wilde Diskussionen

Ein Thema hat bei Kunden von dm zuletzt eine hitzige Diskussion ausgelöst. Was war passiert?

Auf der Facebook-Seite des Drogerie-Markts wiesen einige Kunden in jüngster Vergangenheit darauf hin, dass dm nach wie vor Plastiktüten anbietet. Die Frage, die sich diesen Kunden stellt: Wie geht das mit dem Bestreben nach Nachhaltigkeit unter einen Hut?

dm: Wirbel um Plastiktüten

Dazu stellt dm klar: „Grundsätzlich gestalten wir unser Taschensortiment so nachhaltig wie es unter den heutigen Bedingungen möglich ist. Das bedeutet, dass wir die Papiertaschen aus Recycling-Material herstellen, die Permanenttaschen aus PET-Flaschen und die Plastiktaschen aus Recycling-Plastik. Das heißt, dass wir Material verwenden, welches ohnehin schon einmal benutzt wurde. Somit werden Rohstoffe geschont, weil sie wieder zum Einsatz kommen.“

Und weiter: „Um diesen Kreislauf zu unterstützen, ist es auch wichtig, dass nach der Verwendung von Taschen die Entsorgung wieder in die vorgesehenen Kanäle fließt: also Papiertaschen zum Altpapier, Plastiktaschen in die Wertstoffsammlung.“

Das Unternehmen stellt klar, dass es in diesem Fall so nachhaltig handelt, wie es möglich sei. „Als Händler können wir also ein ressourcenschonendes Angebot an Taschen anbieten“, teilt dm mit: „Alle Kunden können entscheiden, welche Tasche sie kaufen möchten, wie oft sie sie wieder verwenden und wie Sie sie entsorgen. Sollte ein Kunde dennoch eine Tasche für seinen Einkauf benötigen, hat er die Wahl nach seinem Geschmack eine Tasche auszuwählen.“

Außerdem will dm unterstreichen, dass das Anbieten von Papiertaschen nicht die Lösung allen Übels sei: „Die Papiertaschen sind recycelbar und kompostierbar, aber auch die Herstellung benötigt Ressourcen. Mit Ressourcen möchten wir verantwortungsvoll umgehen.“

--------------------

Mehr zu dm:

--------------------

dm: Plastik muss nicht unbedingt schlecht sein

Plastik sei nicht automatisch eine Katastrophe für die Umwelt, so dm: „Auch die Verwendung von Plastik ist nachhaltig. Unsere Plastiktaschen sind zu 90% aus Recycling-Folie hergestellt und können auch nach dem Gebrauch wieder zu weiteren Plastikmaterialien verarbeitet werden. Voraussetzung dafür ist das Zuführen der Plastiktasche in den Wertstoffmüll.“

Und weiter erklärt dm: „Unsere Plastiktasche wird in Deutschland hergestellt und hat kurze logistische Wege. Das spricht auch für einen ressourcenschonenden Rohstoff. Die Plastiktasche ist im Gegensatz zur Papiertasche wasserabweisender, daher gibt es Situationen, in denen man lieber eine Plastiktasche kauft als eine Papiertasche.

+++ dm und Rossmann: Verheerend! Diese beliebten Produkte fallen im Test komplett durch +++

Unser Anliegen ist es, ein vielfältiges Angebot an Taschen anzubieten, um so gut wie möglich die verschiedenen Kundenbedürfnisse zu erfüllen.“