Vorsicht bei Beauty-Produkt – dm-Kunden werden jetzt hellhörig

dm informiert seine Kunden über einen Rückruf im Beauty-Segment. Es geht um einen Nagellack.

Bei einer Routinekontrolle hat man Farbstoffe in dem Nagellack gefunden, die darin nichts zu suchen haben und auch sonst in keinen Kosmetika verwendet werden dürfen. Im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft der Hersteller diesen nun zurück und dm verbreitet die Nachricht auf seiner Webseite.

Warum wurde der Artikel zurückgerufen?

In dem Produkt wurden zwei nicht deklarierte Farbstoffe nachgewiesen. Dabei handelt es sich um die Stoffe CI 45174 und CI 45160. Diese dürfen in kosmetischen Produkten nicht verwendet werden. Daher ruft NÉONAIL den Nagellack nun offiziell zurück.

Alle Details zum betroffenen Produkt:

dm informiert seine Kunden über einen Rückruf. Foto: dm

Hersteller/ Inverkehrbringer Cosmo Beauty Brand House GmbH Artikel NEONAIL Nagellack „Whispers of Seashells“ GTIN 5904553696428 Verkauft durch dm

Bei dem Nagellack „Whispers of Seashells“ handelt es sich um einen UV-Gel Polish. NÉONAIL betont, dass andere Produkte nicht von dem Rückruf betroffen seien.

+++ Der neueste dm-Hammer: Drogeriemarkt ab 2025 mit völlig neuem Konzept +++

Warum du den Nagellack nicht benutzen solltest

Wie es in dem öffentlichen Produktrückruf-Schreiben des Unternehmens heißt, seien „gesundheitliche Risiken“ aufgrund der Farbstoffe nicht auszuschließen. Daher bittet die Firma ihre Kunden, den Nagellack nicht weiter zu benutzen, sondern diesen zurückzugeben.

Mehr Nachrichten, die dich interessieren könnten, haben wir hier für dich zusammengestellt:

„Das Produkt kann überall dort, wo es gekauft wurde, zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. NÉONAIL entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.“

Alle aktuellen News bezüglich Rückrufen findest du >>hier.