Die DM-Münzen sind heute wahre Schätze – sie könnten dich reich machen

Der Euro wurde zum Jahreswechsel 2001/2002 eingeführt. Doch noch heute sind nicht alle D-Mark-Bestände umgetauscht worden. So sind nach Angaben der Bundesrepublik noch Scheine und Münzen in Höhe von knapp 12,2 Milliarden Mark, also umgerechnet 6,24 Milliarden Euro, im Umlauf.

Genau diese DM-Münzen könnten sehr wertvoll sein. So gibt es Sammler, die ganz schön viel Geld für einige Münzen zahlen. Wer zuhause noch diese Währung hat, könnte sogar reich davon werden. Ein Blick in Schubladen und Kisten könnte sich lohnen.

Die DM-Münzen sind heute wahre Schätze

„Früher war alles besser“, diesen Satz hört man heute sicherlich in Bezug auf viele Sachen. So auch bei der D-Mark-Währung. Es gibt noch viele Deutsche, die ihr heute noch hinterher trauern. Für viele sind diese Münzen weiterhin ein beliebtes Sammlerobjekt, auch wenn vor über 20 Jahren der Euro eingeführt wurde. Die meisten wollen die Mark- und Pfennigmünzen als Erinnerungsstücke behalten. Daher zahlen sie auch viel Geld für einige bestimmte Münzen.

Doch was macht diese Münzen so besonders, worauf es Sammler abgesehen haben? Am besten sollten sie selten und gut erhalten sein. Auch Sonder- und Gedenkprägungen sind sehr beliebt. Vor allem aber Fehlprägungen sind wahre Schätze.

Einige 2-Pfennig-Stücke, die vor 1968 geprägt wurden, sind besonders wertvoll. Damals wurde zum Teil bei den Münzen auf reines Kupfer gesetzt. Diese Varianten seien rein äußerlich von denen aus kupferplattiertem Eisen kaum zu unterscheiden. Man bräuchte einen Magneten, um sie voneinander zu trennen. Die Kupfermünzen sind nämlich nicht magnetisch.

Sammler zahlen viel Geld

So sollen Sammler für diese seltenen Prägungen bis zu 5.000 Euro zahlen, schreibt die „MDM Münzhandelsgesellschaft“. Ganz schön viel Geld für nur eine Münze beziehungsweise auch für Pfennig-Stücke.

Bei solchen Summen wird der eine oder andere sicherlich daheim ganz genau nachschauen und hoffen, solche begehrten Geldstücke zu finden. Knapp 12,2 Milliarden Mark sind in Deutschland noch im Umlauf. Davon sind sicherlich einige Prägungen dabei, die sehr viel Geld einbringen könnten.

Um herauszufinden, welche Münzen und Pfennige überhaupt wie viel Geld wert sind, lohnt sich auch ein Blick auf der Homepage der „MDM Münzhandelsgesellschaft“.